Cengiz Orhonlu: Dönüş’ün sevgisi onun için pusula olacak

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◊ Kanal D’nin üç sezondur heyecanla izlenen “Üç Kız Kardeş” dizisine dahil oldunuz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Bir önceki projeniz de Kanal D ekranındaydı... Neler hissediyorsunuz?



- Öncelikle çok teşekkür ederim, geçen sezonlardan da takip ettiğim bir projeydi, çok güzel ve uyumlu bir ekip, yolumuz açık olsun. Evet geçen sezon çarşamba günleri “O Kız” ile Kanal D ekranındayken, bu sezon salı günü “Üç Kız Kardeş” ile öyle...



◊ Sizi bu projeye çeken ne oldu?



- Dizinin yapımcıları İnci-Ali Gündoğdu ile görüşmeye gittiğimde bana sevgiden, sevginin iyileştirici gücünden ve umuttan bahsettiler. Bu proje ile ilgili olarak hayallerinin insanlara umut vermek ve sevginin gücünü göstermek olduğunu söylediler. Bence de bugün en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri birbirimizi sevmek, saymak ve sevgiyle kendimizden en farklı olan insana bile sarılabilecek gücü göstermek. Sevgi arıtıcıdır, iyileştiricidir ve bunu anlatmak, altını çizmek isteyen her bireyin, kurumun ve hikâyenin her daim arkasındaki rüzgar, ayağının altındaki toprak olmayı dilerim.



BENİM DE İKİ SENE ÖNCE SAÇLARIM UPUZUNDU



◊ Dizide Uzay karakterine hayat veriyorsunuz. Nasıl biri Uzay?



- Uzay zor bir çocukluk geçirmiş. Yurtdışında Sorbonne Tıp Akademisi’nde okumaya gittiğinde bir bağımlılık baş göstermiş hayatında ve onu biraz karanlık bir yola saptırmış. Annesinin desteğiyle bu karanlıktan çıkmış ve onunla birlikte iyileşmek için Ayvalık’a yerleşmiş.



◊ Canlandırdığınız Uzay karakteri ile ortak noktalarınız var mıdır?



- Bir iki sene önce benim de upuzun saçlarım vardı. Uzay kadar olmasa da, hayatımda kaybolduğumu hissettiğim bir dönem yaşadım. Şükürler olsun ki ailem ve dostlarım sayesinde Uzay’ınki kadar büyük bir karanlığa düşmedim ama hayatla ilgili birçok şeyi sorguladım. O açıdan Uzay ile benzer bir hikâyemiz var.



◊ Uzayın gelişi neleri değiştirecek?



- Son yıllarda hasret kaldığımız şekilde saf ve içten bir sevgi hikâyesi bizi bekliyor. Bu hikâye ile sevgiye tutunmayı öğreneceğiz hep beraber.



◊ Uzay ve Dönüş’ü neler bekliyor?



- İçindeki karanlıktan kurtulma yolunda Dönüş’ün saflığı ve sevgisi Uzay için bir pusula görevi görecek. İkisi de yeteri kadar arapsaçı ilişkilerde zaman ve sevgi harcamışlar, güneşin doğduğunu ve içimizi ısıttığını hep beraber göreceğiz.

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Aydan Şener enerjisiyle ortamın aurasını değiştiriyor

◊ Aydan Şener ile anne oğlu canlandırıyorsunuz. Türk sinemasının en sevilen oyuncularından Aydan Şener ile oynamak nasıl bir duygu?



- Daha ilk günden duruşu, enerjisi, mütevazılığı ile ortamın aurasını değiştiriyor. Çok büyük bir övünç ve sevinç duyuyorum kendisi ile sahneyi paylaşabildiğim için.



◊ Ayvalık’taki set ortamınızdan biraz bahsedebilir misiniz?



- En son eylül ayında Belmin Söylemez’in yönettiği “Ayna Ayna” filmi ile Ayvalık Uluslararası Film Festivali’ne katılmıştım. Oradayken “Ya ne güzel bir yer. İnsanlar bir de burada yaşıyorlar, çalışıyorlar” demiştim. Yaradan beni duymuş demek ki. (Gülüyor) Ekip artık aile gibi olmuş. Sağ olsunlar beni de aralarına ilk günden kabul ettiler.