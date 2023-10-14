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Cengiz Kurtoğlu ile geçmişe yolculuk

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#Cengiz Kurtoğlu#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri#Demirören Medya Grubu
Cengiz Kurtoğlu ile geçmişe yolculuk
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 15:31

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam arabesk müziğin yaşayan efsanesi Cengiz Kurtoğlu ve sevenlerini boğazın eşsiz manzarası eşliğinde buluşturdu.

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TARABYA GECELERİ TADINDA KONSER!

Nostaljik şarkılarıyla Kuruçeşme Sahnesi’ni tavernaya çeviren ve özlenen o atmosferi boğazın ortasına taşıyan Cengiz Kurtoğlu, müzik tarihinde iz bırakmış parçalarıyla dinleyicilerini dünden bugüne keyifli bir yolculuğa çıkardı.

Cengiz Kurtoğlu ile geçmişe yolculuk

Hayranlarıyla aynı atmosferi paylaşmaktan mutluluk duyan ünlü sanatçı, “Bugün buraya Tarabya’yı getirdik. En güzel şarkıları birlikte seslendireceğiz.” sözleriyle sevenlerine teşekkürlerini iletti.

Cengiz Kurtoğlu ile geçmişe yolculuk

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“Liselim”, “Duyanlara Duymayanlara”, “Yorgun Yıllarım” gibi hafızalara kazınan parçalarının Kuruçeşme Sahnesi’nde yankılandığı gece de Kurtoğlu, hayranlarına 2 saat boyunca tam bir müzik ziyafeti çekti.

 

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#Cengiz Kurtoğlu#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri#Demirören Medya Grubu

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