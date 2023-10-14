Cengiz Kurtoğlu ile geçmişe yolculuk

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TARABYA GECELERİ TADINDA KONSER!

Nostaljik şarkılarıyla Kuruçeşme Sahnesi’ni tavernaya çeviren ve özlenen o atmosferi boğazın ortasına taşıyan Cengiz Kurtoğlu, müzik tarihinde iz bırakmış parçalarıyla dinleyicilerini dünden bugüne keyifli bir yolculuğa çıkardı.

Hayranlarıyla aynı atmosferi paylaşmaktan mutluluk duyan ünlü sanatçı, “Bugün buraya Tarabya’yı getirdik. En güzel şarkıları birlikte seslendireceğiz.” sözleriyle sevenlerine teşekkürlerini iletti.

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“Liselim”, “Duyanlara Duymayanlara”, “Yorgun Yıllarım” gibi hafızalara kazınan parçalarının Kuruçeşme Sahnesi’nde yankılandığı gece de Kurtoğlu, hayranlarına 2 saat boyunca tam bir müzik ziyafeti çekti.