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Cemre Baysel: İlişkilerde çok fedakar biriyim

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Cemre Baysel: İlişkilerde çok fedakar biriyim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 11:14

Cemre Baysel, InStyle dergisinin yeni sayısına kapak oldu.

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Oyuncu, “İlişkilerinde nasıl birisin?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Çok fedakâr olduğumu söyleyebilirim. Sevdiğim insanı mutlu edebilmek, kendimi mutlu etmektir benim için. Enerjim hep yüksektir ve bunu göstermekten hiç kaçınmam. İçime atmam, istesem de yapamam.”

Baysel ayrıca eskiden keskin ve köşeli bir karakteri olduğunu söyledi: “Fakat o halimi törpüleyip karşımdakini olduğu gibi kabul etme, kabul edemiyorsam da buna saygı gösterip kabuğuma çekildiğimde kendimi üzmemeyi, yıpratmamayı öğrenme yolundayım. Bana iyi gelen, doğru iletişimi kurabildiğim insanlar benim için kıymetlidir ve kalıcı bağlar kurduğum kişiler olarak hayatıma dahil olurlar.”

Cemre Baysel: İlişkilerde çok fedakar biriyim

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OLUMSUZ YORUMLAR BENİ KÖTÜ ETKİLEMİYOR

Cemre Baysel, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlar hakkında ise “Olumsuz yorumlar da oluyordur mutlaka, bunlar işimin bir parçası. Asla kötü etkilemiyor beni. Sevenler kadar sevmeyenlerimiz de vardır. Kendime ait bir çalışma düzenim, sosyal hayatım var. Bu benim dünyam ve ben ne kadar istersem o kadar görünür olurum. Olduğum yerde çok konforlu ve huzurluyum” açıklamasını yaptı.

 

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