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Cemre Baysel :Fotoğraf için gittim oyuncu oldum

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#Cemre Baysel#Hakan Gence İle Sıkı Muhabbet#Aytaç Şaşmaz
Cemre Baysel :Fotoğraf için gittim oyuncu oldum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 08:44

Cemre Baysel, Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan “Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet” programına konuk oldu. Baysel, oyunculuğa adım atmasının bir tesadüf sonucu gerçekleştiğini söyledi.

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HAKAN Gence’nin sorularını yanıtlayan Cemre Baysel, oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlattı:

“Ajans sahibi komşumuzdu, ‘Bu kız ne güzel, hadi gelsin, fotoğraflarını çekelim’ demiş. Ben de iki iyi çekilmiş fotoğrafım olsun diye gittim. O
fotoğrafları yapım şirketlerine dağıtmış. Bir baktım teklifler geliyor, başroller falan. Oyunculuk kafamda hiç yoktu ki. Resim yapacağım, içmimar olacağım diyordum. Ege Üniversitesi’nin yetenek sınavlarını kazandım. ‘Benim hayatım resim olur, arada oyunculuk yaparım’ derken aslında öyle olamayacağını anladım.”

RESİM YETENEĞİM BABAMDAN

Oyunculuk hakkında konuşan Cemre Baysel, “Bu yola girip ayaklarını sağlam bastığında yaptığın işleri görenler oluyor. Çizgimi bozmadığımda biliyorum ki her yerde çalışır, ekmeğimi bulurum. Seyirci olarak konuşursam, izlediğim şeyin bana inandırıcı gelmesi ve doğal olması lazım. Mesela ağlıyorsa ağladığına, kızıyorsa kızdığına inanmam lazım. Teknik değil de içinden geleni yansıtıyorsa oluyor” dedi. Oyuncu, resim yeteneğinin babasından geldiğini de söyledi: “Annem ev hanımı, babam marangoz. Resim yeteneğim de babamdan geliyor. Bir mutfak yapacağı zaman falan mobilyaları çizerdi. Ben de onunla çizmeye çalışırdım.”

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Herkesin aşkı kendine

Meslektaşı Aytaç Şaşmaz’la ilişki yaşayan Cemre Baysel, aşkı tarif etmesi istenince “Herkesin aşkı kendine. Aşk soyut bir şey bence, tanımlanamaz” dedi. Oyuncu, erkekte katlanamadığı özelliği de açıkladı: “Çok konuşan erkeğe tahammül edemem.”

Cemre Baysel :Fotoğraf için gittim oyuncu oldum

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#Cemre Baysel#Hakan Gence İle Sıkı Muhabbet#Aytaç Şaşmaz

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