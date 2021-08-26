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Televizyon
Haber Giriş: 26.08.2021 - 17:17 | Son Güncelleme:

‘Çember’ yeni bölümleriyle Kanal D’de

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‘Çember’ yeni bölümleriyle Kanal D’de

Yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un üstlendiği “Çember” adlı film serisinin yeni bölümleri yakında Kanal D’de ekrana gelecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel bir ekibin maceralarını anlatan “Çember”in başrollerinde Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı yer alıyor. Yapımını ANS Productions&Evrensel Films’in, yapımcılığını Evren Oğuz’un üstlendiği film serisinde Başkomiser Barış, yeni ekibi Zeynep ve Hakan’la birlikte gizemli cinayetleri araştırıyor.

‘Çember’ yeni bölümleriyle Kanal D’de

 

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