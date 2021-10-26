Çember: Gün Doğmadan ne zaman, hangi kanalda? Çember: Gün Doğmadan oyuncuları ve konusu

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Yapımı Ans Productıons & Evrensel Films tarafından üstlenilen Çember Gün Doğmadan filminin yayınlanacağı tarih izleyenler tarafından sorgulanmaya başladı. İlk kez kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Çember Gün Doğmadan filmi konusu, oyuncuları ve merak edilenleri paylaşıyoruz.

ÇEMBER: GÜN DOĞMADAN NE ZAMAN?

Merakla beklenen Çember: Gün Doğmadan filmi 26 Ekim 2021 Salı akşamı saat 20:00'da Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

ÇEMBER: GÜN DOĞMADAN KONUSU NEDİR?

İstanbul’un en nezih semtlerinden birindeki bir parkta, özel bir kolejde okuyan lise öğrencisi genç bir kızın cesedi bulunur. Zengin bir iş insanı olan Hikmet Denizoğlu’nun tek çocuğu olan Defne’nin ölümü, babası başta olmak üzere, okul arkadaşlarını da derinden sarsar. Vahşice işlenen cinayet tüm şehri korku ve endişeye boğmuştur. Ekibimiz bir yandan cinayet sonrası oluşan kaos ortamını yatıştırmakla uğraşırken, bir yandan da cinayeti çözmeye çalışır. Şimdi tek bir soru vardır; Genç kızı böyle vahşice kim öldürmüştür? Ekibimiz cinayeti çözmeye başladıkça, şaşırtıcı bir sona doğru ilerlerler.

ÇEMBER: GÜN DOĞMADAN OYUNCULARI

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Aksiyon ve heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Çember Gün Doğmadan oyuncuları arasında Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay, Barış Bağcı, Hazım Körmükçü gibi başarılı isimler yer alıyor.