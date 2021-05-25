Çıkardığı “Kahraman” isimli parçası ile sosyal medya ve müzik dünyasında adından sıkça söz ettirip büyük beğeni toplayan Cemal Can Canseven Radyo D’ye konuk oluyor.

26 Mayıs Çarşamba saat 15.00’te yayınlanacak programda Cemal Can, Hilal Özgani’nin sorularını yanıtlayacak. Bu keyifli sohbeti kaçırmayın...

Radyo D 104.0 frekansında ve www.radyod.com’da..

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