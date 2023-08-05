Cem Karaca'nın hayatını anlatan filmde başrol İsmail Hacıoğlu'nun

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Cem Karaca’nın hayatını konu alan sinema filminde başrolü üstlenen ünlü oyuncu, kendisinin de Cem Karaca gibi Bakırköylü olduğunu belirterek heyecanını şu sözlerle anlattı: “Cem Karaca yaşamını Bakırköy’de geçirmişti. Ben de Bakırköy’de doğup büyüdüm. Zaten kendisinin büyük bir hayranıydım. Onu canlandıracak olmak bu nedenle benim için ayrı bir önem taşıyor. Proje bana ilk söylendiği andan itibaren çalışıyorum. O kadar ki artık girdiğim her sokaktan Cem Karaca çıkacakmış gibi geliyor bana.”