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Cem Karaca'nın hayatını anlatan filmde başrol İsmail Hacıoğlu'nun

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#İsmail Hacıoğlu#Cem Karaca#Fikret Kuşkan
Cem Karacanın hayatını anlatan filmde başrol İsmail Hacıoğlunun
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 13:18

İSMAİL Hacıoğlu, Anadolu rock’ın efsane ismi Cem Karaca’yı canlandırmaya hazırlanıyor.

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 Cem Karaca’nın hayatını konu alan sinema filminde başrolü üstlenen ünlü oyuncu, kendisinin de Cem Karaca gibi Bakırköylü olduğunu belirterek heyecanını şu sözlerle anlattı: “Cem Karaca yaşamını Bakırköy’de geçirmişti. Ben de Bakırköy’de doğup büyüdüm. Zaten kendisinin büyük bir hayranıydım. Onu canlandıracak olmak bu nedenle benim için ayrı bir önem taşıyor. Proje bana ilk söylendiği andan itibaren çalışıyorum. O kadar ki artık girdiğim her sokaktan Cem Karaca çıkacakmış gibi geliyor bana.”

Cem Karacanın hayatını anlatan filmde başrol İsmail Hacıoğlunun



FİKRET KUŞKAN KADRODA

Yapımcılığını Fikri Harika ile Aytaç Medya’nın, yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun üstlendiği filmin senaryosunu Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık yazdı. Filmde Cem Karaca’nın babası Mehmet Karaca’yı Fikret Kuşkan canlandıracak. 

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#İsmail Hacıoğlu#Cem Karaca#Fikret Kuşkan

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