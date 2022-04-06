Celal ile Ceren filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

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Şahan Gökbakar'ın başrolde oynadığı, Togan Gökbakar'ın ise yönetmenlik koltuğunda oturduğu Celal ile Ceren filminde diğer başrolde ise Ezgi Mola yer alıyor.

CELAL İLE CEREN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Celal ile Ceren, 6 yıldır birliktedir ve çevresindekiler artık evleneceklerini varsayar. Fakat Celal bir arkadaşının bekarlığa veda partisine gitmek isteyince ikili en sert tartışmalarından birini yaşar. Celal gizlice partiye gider ancak Ceren'in durumdan haberdar olmasıyla ayrılma noktasına gelirler. Evlilik baskısı altında kalmaktan şikayet eden Celal bir anda Ceren'i terk eder. Celal, yeni hayatının güllük gülistanlık olacağını zannederken belalar peşini bırakmaz.

CELAL İLE CEREN OYUNCULARI

Yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın üstlendiği Celal ile Ceren filmi oyuncuları arasında Şahan Gökbakar, Ezgi Mola, Dilşah Demir gibi ünlü isimler yer alıyor. Ayrıca Gökçen Gökçebağ, Gözde Seda Altuner, Furkan Turan, Destan Batmaz, Timur Kunt, Zehra İçöz, Adem Atbaş, Ayla Akay gibi başarılı isimler de filmin oyuncu kadrosunu oluşturuyor.