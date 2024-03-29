Serra Arıtürk ile Samet Kaan Kuyucu: Çekimlerde birbirimize çok güldük

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◊ “Güneşi Söndürmem Gerek” adlı filminiz bugün vizyona girdi. Filmin çekimlerini Kıbrıs’ta yaptınız. Nasıl geçti?

- Serra Arıtürk: Kıbrıs büyülü bir yer gibi. Biz Kıbrıs’ın en estetik yerlerine tırmanıp oralarda çekim yaptık. O yüzden bizim gördüğümüz kısmıyla çok büyüleyici manzaralar vardı. Hava çok sıcaktı. Ağustos ortasında başladık çekimlere, eylül ortası bitirdik.

- Samet Kaan Kuyucu: Kitabın ruhuyla karakterlerin enerjisiyle Kıbrıs çok uyumluydu.

- Serra Arıtürk: Ben mesela neden öyle bir seçim yapıldığını bilmiyordum. Gidince gördüm; oranın ışığı bile farklı. Kamerada çekilen görüntü İstanbul’dan farklı gözüküyor.

◊ Nasıl anılar biriktirdiniz?

- Serra Arıtürk: Samet’le birbirimizin hareketlerine çok gülüyorduk. Mesela bir trafik durumumuz vardı. Kıbrıs’ta direksiyon, araçlarda ters yönde. Samet’in kullandığı araç vintage bir off road aracıydı. Çok engebeli, dağlık tepelik yollarda gidiyorduk. Bazen unutuyorduk İstanbul’da olmadığımızı. Samet bazen diğer şeride kayıyordu. Hem korktuğumuz hem de güldüğümüz anlar çok oluyordu.

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- Samet Kaan Kuyucu: Şöyle bir anı anlatabilirim; bir koyda göğe bakma sahnemiz vardı. ‘Burası artık bizim gökyüzümüz’ diyor ve Umut’a bir sürpriz yapıyor canlandırdığım Kerem karakteri. Müthiş bir koyda yapıldı çekimler. Biz orada gece set bittikten sonra çekim sonrası hep birlikte denize girmiştik.

Serra Arıtürk: Islak ıslak eve döndük. Ben gökyüzünde bu kadar çok yıldız hayatımda görmedim. İzlemesi çok keyifliydi.

AŞKTA MANTIĞIM ÖNDE

◊ İmkânsız görülmesine rağmen aşklarının peşinden giden iki genci canlandırıyorsunuz. Gerçek hayatta da böyle bir tecrübeniz oldu mu?

- Serra Arıtürk: Benim aşkta mantığım biraz fazla ön planda. Öyle daha rahat ediyorum ve daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum ama duygusal yanım da oldukça fazla. Yapmışımdır ama imkânsız olduğunu gördüğüm bir şeyin peşinden koşmam.

- Samet Kaan Kuyucu: Ben mesela çok hızlı ve duygusal bir şekilde atlarım ilişkiye. Tamamen duygularla hareket ederim. Bu hiç değişmiyor bende. Ben değişiyorum, gelişiyorum ama hep duygusal karar veriyorum.

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‘Taş Kağıt Makas’ta olmam büyük şans

◊ Serra Hanım siz “Taş Kağıt Makas” dizisinde rol alıyorsunuz. Dizi temposu nasıl gidiyor?

- Ben çok yoğunum. Bayağı yoruluyorum bu ara. Çünkü bizim hikâyemiz 5 yıl öncesiyle başlıyor ve zaman atlıyoruz. Böyle değişik kurgusu olan bir projedeyim. Ama mutluyum çünkü böyle huzurla çalıştığım bir ekibin ve kadronun içerisindeyim. Bütün oyuncuları seviyorum. Çalışmak istediğim ve isteyeceğim insanlar. O büyük şans. Her zaman öyle olmuyor.

◊ Kendinizi izlediğinizde acımasızca eleştirir misiniz?

- Evet. Ben şu konuda dürüst olayım, estetik olarak bir kaygım yok. Çünkü genel olarak izlediğim şeyi beğeniyorum fakat her defasında performansımla ilgili niye bunu böyle yapmadım diye bir bakış açım oluyor. Çok da acımasız değilim kendime. Ama her zaman eksik ya da fazlalık arayarak izlemeye çalışıyorum. Çok da izlemiyorum bu arada olduğum işleri.

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İçsel mücadeleler ilgimi çekiyor

◊ Samet Bey sizi “Yargı” dizisindeki seri katil rolüyle, ters köşe bir karakterle tanımıştık. Bir jön rolündense ilk keşfedilişiniz böyle bir rolle oldu. Sıradaki hedefiniz nedir? Nasıl bir rol hayaliniz?

- Bu çok kıymetli. Mesleki tatmin yaşayacağım işler seçmek istiyorum her zaman. İçsel mücadeleler ilgimi çekiyor. Mücadelesi güçlü karakter oynamak isterim.