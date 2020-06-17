“Çatı Katı Aşk”ın afişi yayınlandı...

Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in başrollerini paylaştığı dizinin tanıtımları geçtiğimiz günlerde yayınlanmış ve çok konuşulmuştu. 9 Temmuz Perşembe akşamı ilk bölümü ekrana gelecek olan Çatı Katı Aşk’ın afişi de büyük beğeni kazandı.

Oyuncu kadrosunda Renan Bilek, Tülay Günal, Erhan Yazıcıoğlu, Ebru Aykaç, Burak Tamdoğan, Pelin Öztekin, Bülent Seyran ve Bedia Ener gibi sevilen isimlerin de yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor.

“Çatı Katı Aşk”, ilk bölümüyle 09 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.





