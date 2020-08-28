Çatı Katı Aşk son bölüm tamamı yayınlandı - Çatı Katı Aşk 8. bölüm izle
Kanal D yeni dizileri arasında yer alan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Çatı Katı Aşk dizisinin 8. Bölümü 27 Ağustos Perşembe günü yayınlandı. Çatı Katı Aşk’ın son bölümünde; Süheyla mantıcı dükkânlarında işlere el koyarken, Yasemin de Antikacının bir bölümünü kafeye çevirme kararı aldı. Son bölüm finaline ise Asaf Bey’in kozu damga vurdu. İşte Çatı Katı Aşk son bölümünün tamamını izlemek isteyenler için link…
27 Ağustos 2020 Perşembe günü yayınlanan Çatı Katı Aşk 8. Bölümde şu gelişmeler yaşandı:
Sevda’ya engel olmaya çalışan Yasemin biraz fazla patırtı gürültü yapınca bütün evi ayaklandırmıştır. Demir’in de olaya dahil olmasıyla Sevda küçük bir kaza geçirir ve durum gençlerin Sevda’ya bekçilik yapmasına, sırlarını ifşa etmemesi için yanlarından ayırmamasına kadar gider.
Ateş Ayşen’i daha fazla üzmemek için ondan uzaklaşarak kendini arabaya verir. En kısa zamanda arabayı toparlayacak, yarışlardan para kazanacak ve Yasemin’le girdikleri bu oyunu sonlandıracaklardır. Bu iki arada aşk hem Ateş’i hem Ayşen’i hem de diğerlerini derinden etkilemeye başlamıştır. Süheyla ve Şuayip’in başlattığı internetten yemek satışları dükkanın da namını arttırınca kendilerine yeni bir yer açmak isterler. Bu konu Süheyla ve Yasemin rekabetine sebep olur.
Süheyla mantıcı dükkânlarında işlere el koyarken, Yasemin de Antikacının bir bölümünü kafeye çevirip orada hünerlerini sergilemeye karar verir. Bu karar Yasemin ve Demir’i birbirlerine biraz daha yaklaştırır. Her şey yoluna girmiş, satışlar artmış, aşıkları tehdit eden unsurlar bir bir ortadan kalkmıştır ki Sevda’nın dili çözülüverir. Dahası Asaf’ın da eline geçirdiği kozu Ateş’i döndürmek için kullanması mutlu günün akşamını kabusa çevirir.
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