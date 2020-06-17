Çatı Katı Aşk dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Çatı Katı Aşk ne zaman, hangi kanalda?

Çatı Katı Aşk dizisi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni diziler televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediliyor. Çatı Katı Aşk ilk bölümü ile 9 Temmuz’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz, başrollerini paylaştıkları Çatı Katı Aşk oyuncuları arasında Bedia Ener, Renan Bilek, Bülent Seyran, Ebru Aykaç, Burak Tamdoğan, Pelin Öztekin ve Tülay Günal bulunuyor.

ÇATI KATI AŞK NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Yeni dizi Çatı Katı Aşk 9 Temmuz’da 20:00’da ilk bölümü ile ekrana gelecek. Dizi Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

ÇATI KATI AŞK DİZİSİ KONUSU

Çatı Katı, geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlar. Dayanışmayla ve birbirine tutunarak yaşayan bu aileye minik bir “yalan”la katılan Ateş ve Yasemin, bu çatının altında önce aşkla çarpışacak, sonra yalanlarıyla sınanacak ama zaman içinde dostluğu, paylaşmayı ve sevgiyi göreceklerdir. Çatı Katı, hayata yeni atılanların, sırtında dünyaları taşıyanların, yuvayı ilmek ilmek örenlerin yani bizim, hepimizin hikayesidir aslında. Ama hepsinden öte bir aşk hikayesidir…

Karakterleri birbirine taban tabana zıt, farklı sosyal sınıflardan ve kültürlerden gelen Ateş, Ayşen, Demir ve Yasemin’in ailelerini karşılarına alma pahasına aşklarında direnmelerinin hikayesidir. Hayat gençleri yine boylarından büyük dertlerle baş başa bırakırken, hasretini duyduğumuz bu aile, kuvvetli bağlarıyla her şeyin üstesinden gelip bir arada kalmayı başarabilecek midir?

ÇATI KATI AŞK OYUNCULARI

Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz, başrollerini paylaştıkları Çatı Katı Aşk oyuncuları arasında Bedia Ener, Renan Bilek, Bülent Seyran, Ebru Aykaç, Burak Tamdoğan, Pelin Öztekin ve Tülay Günal bulunuyor.