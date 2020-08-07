Çatı Katı Aşk 5. son bölüm tam ve kesintisiz izle: Çatı Katı Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Her hafta perşembe günleri ekranlara gelen Çatı Katı Aşk, 6 Ağustos akşamı 5. bölümü ile yayınlandı. Dizinin son bölümünde Saadet Hanım'ın, Ateş ve Yasemin'i çatı katından atabilmek için yaptığı plan dikkat çekerken, heyecanlı bölümle beraber gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. İşte, Çatı Katı Aşk son bölüm ve 6. yeni bölüm fragmanıyla ilgili merak edilenler.

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

6 Ağustos 2020 Perşembe günü yayınlanan Çatı Katı Aşk 5. Bölümünde Ayşen, aldığı karar ile herkesi şoke ediyor!

Saadet Hanım, Ateş ve Yasemin'i çatı katından atabilmek için bir plan yapar. Planına göre torunlarından birisi evlenirse çatı katına onu yerleştirecektir. Bunun için ahiretliğim dediği memleketlisini görücü durumu için İstanbul'a çağırır. Ateş ve Yasemin'i ise, evden atılma korkusu sarar. Ne yapıp, ne edip görücüleri bıktırmak için planlar yaparlar. Ayşen ve Demir şaşkındır. İsteme gecesi ortalık karışır. Ayşen'i gören damat adayı Ömer ondan çok etkilenmiştir. İş ciddiye biner. Ayşen, Ateş ve Yasemin'in görücü savuşturma hamlelerinden dolayı çok kızgındır. Bu kızgınlıkla da geri dönülmez, şok bir karar alır.

Çatı Katı Aşk yeni bölümleriyle her perşembe saat 20.00'da Kanal D'de!