Çatı Katı Aşk 5. bölüm fragmanı yayınlandı - Çatı Katı Aşk yeni bölümde Ayşen'e görücü geliyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çatı katı Aşk, bu hafta 5. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Çatı Katı Aşk'ın bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde, Ateş ve Yasemin'in Ayşen ve Demir’e görücü geleceğini öğrenmesi merak uyandıracak. İşte, merakla beklenen Çatı Katı Aşk yeni bölüm fragmanından görüntüler...

ÇATI KATI AŞK 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Villada çıkan olayları öğrenen Celal çocukların kendisine yalan söylediğini düşünerek Ateş ve Yasemin’i çatı katından kovar. Yemek sunumunun başarısız olmasının yanında bir de çatı katından kovulan ortaklar için yolun sonu gelmişken yaşanan bir sürprizle olayların tüm seyri değiştir.

Ortaklar yüzünden torunlarının git gide yoldan çıktığını düşünen Saadet durumu düzeltmek için çareyi Ayşen ve Demir’e görücü ayarlamakta bulur. Saadet böylece hem ortaklardan kurtulacak hem de dünya gözüyle torunlarının mürüvvetini görebilecektir.

Ayşen ve Demir’e görücü geleceğini öğrenen Ateş ve Yasemin kıskandıklarını birbirlerine itiraf edemez. İtiraf yerine sözde çatı katını kaybetmemek adına görücüleri bertaraf etmek için harekete geçen ortaklar zorlu rakiplerinin karşısında bir hayli ter dökerken, beklenmedik bir cevap tüm ailede şok etkisi yaratır.