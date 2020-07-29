Çatı Katı Aşk 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Çatı Katı Aşk yeni bölümde Asaf ne yapacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çatı katı Aşk, bu hafta 4. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Çatı Katı Aşk yeni bölüm fragmanında Yasemin ve Ateş'in Yılmaz ailesine yapacağı yardım heyecanlı gelişmelerin sinyallerini verdi. İşte, Çatı Katı Aşk yeni bölüm fragmanı.

ÇATI KATI AŞK 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasemin ve Ateş’in itirafını duyan Ayşen, tüm gerçeği ailesine anlatacak iken Asaf’ın düğüne gelmesi herkeste bomba etkisi yaratır. Ateş babasına meydan okurken Asaf’ın da oğlundan geri kalmaya niyeti yoktur. Asaf güç gösterisine devam ederken Celal’in araya girmesiyle iki aile arasındaki tansiyon iyice yükselir. Yaşananlardan sonra Asaf mutlu aile tablosunu yok etmek için ant içerken Celal, Ateş ve Yasemin hakkında ciddi bir karar alır. Celal’in aldığı karar sonrası bundan sonra Yılmaz ailesi Ateş ve Yasemin’i sadece kiracıları olarak görecek ailevi meselelerin içerisinde katmayacaklardır.

Her ne kadar kendilerine itiraf edemeseler de Yasemin ve Ateş’e içten içe aşık olmaya başlayan Demir ve Ayşen bu haberi üzüntüyle karşılar. Diğer yandan dükkan zarar etmeye devam ederken Ayşen de gelecek planları için çok önemli olan bir kursa ailenin ekonomik durumu yüzünden katılamaz.

Yaşananların ağırlığı yüzünden üzgün olan Yasemin ve Ateş aileye yardım etmek için kolları sıvar. Hem dükkanın durumunu düzeltmek hem de Ayşen’in kursa gidebilmesi için Ateş’in aklına bir fikir gelir.

Zor da olsa Demir ve Ayşen bu fikri uygulamayı kabul eder. Yan yana gelince birbirleriyle anlaşamayan kahramanlarımız acaba aynı amaç uğruna çıktıkları bu yolculukta Celal’e yakalanmadan başarılı olabilecek midir?