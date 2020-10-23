Çatı Katı Aşk 16. bölüm final fragmanı yayınlandı -Çatı Katı Aşk son bölümde neler olacak?

Çatı Katı Aşk son bölümüyle, 24 Ekim Cumartesi akşamı diziseverlerin karşısına çıkacak. Çatı Katı Aşk'ın son bölüm fragmanında Gülriz'in Emin'e yılların itirafını yapması damga vurdu. İşte, Çatı Katı Aşk final bölümünde yaşanacakların özeti.

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ateş ve Şirin'in tedavi etmeye çalıştıkları adam hayatını kaybedince ikilinin başı fena halde derde giriyor. Bu durumdan kurtulmaya çalışırken olaylar ise silsile halinde ters gitmeye başlıyor.

Demir ve Yasemin'in aşkı ise gün geçtikçe büyüyor. Demir Ateş'i korumaya çalışırken dayak yiyor.

Gülriz, Emin'e yılların itirafını yapıyor! Ateş'in kendi oğlu olduğunu öğrenen Emin ne yapacak?