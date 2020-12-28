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Televizyon
Haber Giriş: 28.12.2020 - 09:36 | Son Güncelleme:

Cansu Canan Özgen kimdir, eşi kim? Sunuculuk kariyeriyle tanınıyor

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Cansu Canan Özgen kimdir, eşi kim? Sunuculuk kariyeriyle tanınıyor
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Gündemdeki haberler ardından Cansu Canan Özgen ile ilgili araştırmalar başladı. Sunuculuk kariyerinin yanı sıra bireysel olarak ve sanat tarihçisi Talha Uğurluel ile birlikte kitaplar yazıp yayınlayan Cansu Canan Özgen ayrıca birçok kitap semineri ile fuarda konuşmacı olarak yer almıştır. Peki, Cansu Canan Özgen kimdir, eşi kim?

Türk televizyon sunucusu, gazeteci ve yazar Cansu Canan Özgen, 23 Eylül 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Anne tarafından Erzurumlu baba tarafından Selanik göçmeni bir aileden gelmektedir. İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü mezunudur. BJK TV'de başladığı sunuculuk kariyerinde daha sonra Habertürk TV'ye geçmiş, burada çalıştığı 2013-2018 yılları arasında haber kuşaklarında sunuculuk yapmış, ayrıca gizem-strateji ve tarihsel konuların ele alındığı "Öteki Gündem" programı ile ekranlara gelmiştir. 2018'de Habertürk TV'den ayrılarak A Haber Kanalı'na geçerek bir süre hafta sonu haber kuşaklarını sunan Özgen 2019 yılının başından itibaren aynı yayın grubuna bağlı A Para kanalına geçerek Cuma geceleri yayınlanan "Gündem Dışı" programıyla ekranlara gelmeye devam etmiştir. 1 Ağustos 2019'da A Para kanalından ayrılan Özgen, TV8'e geçerek "8'de Bugün" programıyla ekranlara gelmeye başlamıştır.

Sunuculuk kariyeri dışında bireysel olarak ve sanat tarihçisi Talha Uğurluel ile birlikte kitaplar yazıp yayınlayan Cansu Canan Özgen ayrıca birçok kitap semineri ile fuarda konuşmacı olarak yer almıştır.

Özel yaşamı

9 Şubat 2020'de bir süredir beraber olduğu eski basketbol oyuncusu ve Gaziantepspor basketbol takımı yardımcı antrenörü olan Erden Eryüz ile nişanlanmışlar bir süre sonra çift 15 Temmuz 2020'de evlenmiştir.

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