Cannes’da Türkiye rüzgarı esiyor…

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Türk dizileri 108 ülkenin ilgi odağı!

Türkiye’nin içerik ihracatının önemli aktörlerinden Kanal D International, Dilek Taşı, Üç Kız Kardeş, Dönence, Aşk ve Umut gibi son dönemde ilgiyle izlenen dizilerini; uluslararası medya gruplarının beğenisine sundu. Yayınlandıkları dönemde izlenme rekorları kırarak ekrana damga vuran Veda Mektubu ve O Kız dizileri de MIPCOM 2023’te öne çıkan yapımlar arasında yerini aldı.

''Türkiye dizi ihracatında bir numara''

19 Ekim Perşembe gününe kadar devam edecek olan MIPCOM 2023’ün ilk oturumunda, Türkiye’nin, İngilizce konuşulan ülkeler hariç, dizi ihracatında birinci sırada, dünya genelinde ise ABD ve İngiltere’nin ardından üçüncü sırada olduğu açıklandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile Türkiye’nin Marsilya Başkonsolosu Sait Evren Güner, fuarda Türkiye’yi temsil eden Türk yapımcıları yalnız bırakmadı. Mumcu ve Güner’in ziyaret ettiği standatlar arasında Kanal D Internatinol da vardı. Bakan Yardımcısı Mumcu, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ile yaptığı açıklamada,

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“Türkiye’de üretilen içerikler ile 152 ülkede, 750 milyon kişiye ulaşıyoruz. Sektördeki tüm paydaşlarımız burada, dizi satışının hem ihracat olarak hem de kültür diplomasisi açısından öneminin farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanımızın talimatıyla biz bu konuya ve sektöre destek veriyoruz.” dedi.

Demirören TV Medya Grup Başkanı Murat Yancı ise “Türkiye’nin dizi ihracatında bir numara olması sektörün geldiği başarıyı gösteriyor. Bu rakamların daha da aratacağını öngörüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, sektör paydaşlarını bu fuara gelerek ve yanımızda yer alarak desteklemesi çok kıymetli. Bakanlığın öncülüğünde, bu tip fuarların Türkiye’de de düzenlenmesinin sektöre büyük katkısı olacağını düşünüyorum ” dedi.

Bu yıl 39’uncusu yapılan MIPCOM 2023, sektörün 3 bin alıcısı, 108 ülkeden gelen satıcılarla Cannes’ın ünlü Croisette Festival binasında 2 gün boyunca devam edecek.