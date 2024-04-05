×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Cannes'da özel gösterim... İnci Taneleri’ne yurt dışında yoğun ilgi!

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan
Cannesda özel gösterim... İnci Taneleri’ne yurt dışında yoğun ilgi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 13:48

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’ne yurt dışından da yoğun ilgi var. 85 ülkeden içerik üreticileri ve dağıtımcıların katıldığı, bu yıl 8- 10 Nisan tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek olan MipTV’de Secret of Pearls (İnci Taneleri) için özel gösterim yapılacak.

Haberin Devamı

8 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek gösterim, Auditiorium K salonunda, 16.00- 17.00 saatleri arasında yapılacak. Dünyanın dört bir yanından yayıncı ve dağıtımcının katılacağı bu etkinliğe aynı zamanda yurtdışında popüler olan sektör dergileri de katılacak.

Cannesda özel gösterim... İnci Taneleri’ne yurt dışında yoğun ilgi

BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

İnci Taneleri perşembe akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!