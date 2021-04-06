Canan Ergüder’in eşi Kenan Ece kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz dizisinin Turgay’ı…

Canan Ergüder’in eşi Kenan Ece merak edilen isimlerden biri. Güllerin Savaşı, Avlu, Ver Kaç gibi dizilerde rol alan ünlü isim 24 Aralık 1980 doğumlu. İşte 2017 yılında Canan Ergüder ile evlenen Kenan Ece hakkında bilgiler

KENAN ECE KİMDİR?

Kenan Cahit Ece 24 Aralık 1980 tarihinde dünyaya geldi. Avusturya Lisesini bitirdikten sonra 2004 yılında Amerika’da Davidson College’de tiyatro ve ekonomi eğitimini tamamladı. Üniversitede birçok oyunda rol aldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra dört yıl Dublin’de yaşadı. Gaeity School of Acting ve Irish Film Academy’de oyunculuk eğitimine devam etti.

İrlanda’nın en köklü televizyon dizisi “Fair City”de 13 bölüm rol aldı. Ardından İrlanda Devlet Tiyatrosu “The Abbey”de çalıştı. Türkiye’ye döndüğünde ilk sinema projesi yönetmenliğini Yusuf Kurçenli’nin yaptığı “Yüreğine Sor” filmi oldu. Beni Unutma filminde oynadı. Samanyolu, Deli Saraylı, İzmir Çetesi, Krem, Kalp hırsızı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2012′de Mustafa Üstündağ ile Çamur’dan Tiyatro’yu kurdu.

Dedesi Galatasaray'ın eski futbolcu ve yöneticilerinden Turgan Ece, Keriman Halis'in erkek kardeşidir.

Kenan Ece oyuncu Canan Ergüder ile 2017 yılında evlenmiştir. Çiftin Demir isimli bir oğlu vardır.

KENAN ECE’NİN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Sadakatsiz (Turgay) (TV Dizisi)

Avlu (Murat Ünal) (TV Dizisi)

Ver Kaç (Sinema Filmi)

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Sinema Filmi)

Ertuğrul 1890 (Sinema Filmi)

Güllerin Savaşı (TV Dizisi)

Aşk Olsun (Sinema Filmi)

Kalp Hırsızı (Tekin) (TV Dizisi)

Gulyabani (Murat) (Sinema Filmi)

Çakallarla Dans 2 : Hastasıyız Dede(Sinema Filmi)

Son (TV Dizisi)

Sağ Salim (Ayhan) (Sinema Filmi)

Krem (TV Dizisi)

İzmir Çetesi (Ateş) (TV Dizisi)

Bul Beni (Sinema Filmi)

Beni Unutma (Hakan) (Sinema Filmi)

Ay Tutulması (Kenan) (TV Dizisi)

Samanyolu (Namık) (TV Dizisi)

Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı)

Deli Saraylı (Emir Zahir) (TV Dizisi)

Masumlar (Kaan) (TV Dizisi)

Yüreğine Sor (Mustafa) (Sinema Filmi)

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?