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Çanakkale’de ‘Filme Gel’

#Erkan Petekkaya#Fırat Doğruloğlu#Levent Ülgen
Çanakkale’de ‘Filme Gel’

Oyuncu kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı “Filme Gel” adlı sinema filminin çekimlerine başlandı.

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Yönetmen ve senarist İhsan Taş, 120 kişilik teknik ekip ve oyuncularıyla birlikte Çanakkale’de ‘motor’ dedi.

Erkan Petekkaya, Fırat Doğruloğlu, Levent Ülgen, Çiçek Dilligil, Tolga Güleç, Aslıhan Karalar ve Orçun Kaptan’ın rol aldığı, yapımcılığını ise Okan Karacan’ın üstlendiği film, üç kafa dengi arkadaşın sinema filmi çekme hayaliyle çıktıkları yolda yaşadıkları maceraları beyazperdeye taşıyacak.

Çanakkale’de ‘Filme Gel’

Daha önce “Kaçış 1950”, “Temel ile Dursun İstanbul’da”, “Parayı Bulduk” ve “Dedemin Gözyaşları” filmlerini çeken İhsan Taş, “Yakaladığım çıkışı bu filmle sürdürmek istiyorum. Uzun bir ön hazırlık çalışmasının ardından sete çıktık. Kostümünden mekânlara, sanattan tekniğe kadar birçok detay üzerinde titizlikle çalıştık” dedi.

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#Erkan Petekkaya#Fırat Doğruloğlu#Levent Ülgen

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