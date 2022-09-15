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‘Camdaki Kız’ın heyecanı bugün başlıyor

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#Camdaki Kız#Kanal D#Yeni Sezon
‘Camdaki Kız’ın heyecanı bugün başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 07:29

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi “Camdaki Kız” yeni sezona bu akşam başlıyor. Dizinin başrol oyuncuları yeni bölümlere dair samimi açıklamalar yaptı.

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YAPIMINI OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı adlı romanından uyarlanan “Camdaki Kız”, ilk iki sezonunda yayınlanan her bölümüyle izlenme rekoru kırdı. Kanal D’nin sevilen dizisi, yeni sezona bu akşam start verecek. Yeni sezonla ilgili duygularını dile getiren oyuncular, çok heyecanlı olduklarını söyledi.

MUHTEŞEM OYUNCULAR GÜZEL BİR HİKÂYE

Burcu Biricik: “Biz muhteşem iki yönetmenle ve muhteşem oyuncularla güzel bir hikâye anlatmaya çalışıyoruz. Yeni sezon için de çok heyecanlıyız. 2 yıldır çok güzel bir seyirci tepkisiyle karGizemli notşı karşıyayız. Bu sene de inşallah devam etmesini diliyoruz.”

GÜZEL BİR SEZON BİZLERİ BEKLİYOR

‘Camdaki Kız’ın heyecanı bugün başlıyor

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Feyyaz Şerifoğlu: “Heyecanlıyız. Güzel bir yeni sezon daha bizi bekliyor. Kendi adıma çok güzel bir iki sezonu geride bıraktım. Çok şükür izleyenlerimiz de çok sevdi. Umarım her şey çok daha güzel olur.”

ÇOK İYİ BİR EKİBİZ

‘Camdaki Kız’ın heyecanı bugün başlıyor

Tamer Levent: “Çok iyi bir ekibiz, çok iyi bir senaryomuz var. Herkese keyifli bir sezon diliyorum.”

BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

‘Camdaki Kız’ın heyecanı bugün başlıyor

Cihangir Ceyhan: “Hepimize güzel sezonlar diliyorum. Biz elimizden geleni yapacağız. Umarım geçen sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicilerin iyi ve pozitif enerjisini yeniden alırız.”

HEPİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN

‘Camdaki Kız’ın heyecanı bugün başlıyor

Merve Polat: “Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Çok heyecanlıyız. Tüm ekip aynı heyecanı paylaşıyoruz.”

Gizemli not

Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği “Camdaki Kız”ın yeni sezondaki ilk bölümü, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek. Bu bölümde; düğün gecesinde Hayri’yle arasında olanlardan dolayı suçluluk hisseden Nalan, odasında bulduğu gizemli notla yaşananları bilen bir kişi daha olduğunu öğrenecek.

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#Camdaki Kız#Kanal D#Yeni Sezon

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