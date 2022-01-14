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Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız 27. bölüm fragmanında Nalan'ın ayrılık kararı damga vurdu

#Camdaki Kız#Kanal D#Dizi
Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı Camdaki Kız 27. bölüm fragmanında Nalanın ayrılık kararı damga vurdu

Camdaki Kız 27. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız 2 haftalık aranın ardından 20 Ocak tarihinde sevenleri ile buluşacak. Son bölümünde Melisa ile Sedat’ın videosunu izleyen Nalan'ın vereceği karar merak konusu olmuştu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nalan'ın Koloğlu konağını terk ederek eve geri dönmesi dikkat çekti. İşte, Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı ve 27. bölümde yaşanacaklar.

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Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı seyirci ile buluştu. Kanal D'nin sevilen ve ilgi gören dizisi Camdaki Kız'ın 20 Ocak Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümüne ilişkin fragmanında Nalan'ın Sedat'ı terk etmesi ekranlara damga vurdu. Sedat'ın pişmanlık yaşadığı fragmanda Muzo'ya da Melisa ile ilgili olan gerçeği anlatması çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi. 2 haftalık aranın ardından Camdaki Kız önümüzdeki hafta ekranlarda olacak.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sedat'ın sakladığı gerçekleri öğrenen Nalan büyük bir hayal kırıklığı yaşar. İnandığı her şey çöp olmuştur. Aşka olan inancı sarsılan Nalan için Sedat ile olması artık çok zordur. Muzo'ya da Melisa ile ilgili olan gerçeği anlatır. Feride ise Sedat'a ültimatomunu çoktan vermiştir. Feride'nin ayaklarına kapanan Sedat için dönüş çok zordur.

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Alper ile buluşan Nalan, beklenmedik bir şantajla karşı karşıya kalır. Alper’in Nalan’dan para istediğini öğrenen Feride ise duruma el atmakta gecikmez. Hayri’nin Rafet’e yaptığı ziyaret, Muzo’ya Melisa ile ilgili söylediği yalanı itiraf etmekten başka çare tanımaz. Bu sırada Cana ile buluşan Melisa ise, yeni müttefikinin de etkisiyle Muzo’dan vazgeçmemeye karar verir.

Melisa ile ilgili yalanı tüm ev halkı öğrenirken, Gülcihan da Selen’in hamile olmadığı gerçeğiyle yüzleşir. Melisa ve Sedat’ın videosunu izleyen Nalan’ı gören Sedat ne yapacağını bilemez.

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