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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE | Camdaki Kız 80. son bölümde Hayri'nin aşk itirafı Nalan'ı şoke etti! Yeni bölüm fragmanına Hayri'nin ölümü damga vurdu!

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#Camdaki Kız#Dizi#Televizyon
CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE | Camdaki Kız 80. son bölümde Hayrinin aşk itirafı Nalanı şoke etti Yeni bölüm fragmanına Hayrinin ölümü damga vurdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2023 02:22

Camdaki Kız 80. bölüm full HD izleme ekranı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız'ın 1 Haziran tarihli son bölümünde, Hayri ve Laz Kızı'nın aşkı giderek alevlenirken, Laz Kızı, Hayri'nin peşini bırakması konusunda Türkan'ı tehdit etti. Dizinin final sahnesinde ise Hayri'nin Laz Kızı'na olan aşkını Nalan'a itiraf etmesi ekranlara damga vurdu. Tüm bunların ardından Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Camdaki Kız son bölüm kesintisiz izleme ekranı ve 81. yeni bölüm fragmanı.

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Camdaki Kız son bölüm tek parça yayınlandı. Kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Cihangir Ceyhan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız'ın bu haftaki son bölümünde Sedat için Nalan'ın önemi daha da netleşirken, Kerim'in aniden eve gelmesi heyecan dolu anlara neden oldu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Hayri'nin Laz Kızı tarafından bıçaklanması çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

1 Haziran Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde Hayri, sonunda başkasına aşık olduğunu Nalan'a itiraf eder. Nalan, yaşadığı öfke ve şokla Hayri'ye saldırarak gözyaşlarına boğulur.

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Hayri ve Laz Kızı, birbirlerine aşık olunca hiç ayrı kalamazlar. Hayri'nin çalan telefonları Laz Kızı'nı rahatsız edince Hayri'yi tehdit eder. Hayri, Laz Kızı'nın bu sert ve kararlı tavrından bile oldukça etkilenir. Laz Kızı'nın istediği Hayri'nin tamamen kendisine ait olmasıdır. Peki Hayri şimdi ne yapacak? Hayri'nin bir şeyler karıştırdığından şüphelenen Nalan, Türkan'ı ve çocukları alarak Hayri'nin mekanına gider. Nalan, Hayri'nin orada olmadığını görünce iyice telaşlanır. Türkan ise Hayri'nin başka bir kadın bulduğundan emin halde beklemeye başlar.

Hayri, Laz Kızı'yla geçirdiği gecenin ardından büyük bir belaya bulaşacağından habersizdir. Kerim, ansızın eve gelir ve Hayri de Laz Kızı'nın yatak odasındadır. Kerim, Hayri'ye göre çok tehlikeli ve karanlık bir adamdır. Hayri, Kerim'e yakalanmak üzereyken son anda kıl payı paçayı kurtarır.
Sedat, Gülcihan'ın ölümünün ardından değişim yaşar ve Nalan'ı da unutamaz. Sedat için Nalan'ın önemi daha da netleşmiştir. Nalan'ın hayatında çok önemli ve değerli bir yere sahip olduğunu anlayan Sedat, babasına bu durumu itiraf eder. Sedat, bu duygusal itirafın ardından Nalan'ın evine gider. Sedat, Nalan'ın karşısına geçip konuşacak mı?

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Hayri'nin Nalan'la konuşmaya gittiği anda Laz Kızı da Türkan'la konuşmaya gider. Türkan, Laz Kızı'nı karşısında görünce şoke olur. Laz Kızı, Hayri'nin peşini bırakması konusunda Türkan'ı tehdit eder. Türkan, Laz Kızı'na nasıl karşılık verecek? Hayri, sonunda başkasına aşık olduğunu Nalan'a itiraf eder. Nalan, yaşadığı öfke ve şokla Hayri'ye saldırarak gözyaşlarına boğulur.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI


Camdaki Kız 81. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Laz kızı Hayri'yi öldürdü mü?

Hayri yaptıklarıyla en sonunda Nalan'ın psikolojisini bozuyor. Nalan'ın çaresiz halini gören Sedat çok üzülüyor ve Nalan'ı geri kazanmaya karar veriyor. Laz kızı Hayri'yi önce Nalan'dan sonra da Türkan'dan ayırmaya karar veriyor. Hayri ise Nalan ve Türkan ile helalleşip ikisiyle de ayrılıyor. Ama Laz kızı Hayri'yi bıçaklıyor. Peki Hayri öldü mü?

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Camdaki Kız yeni bölümleriyle perşembe saat 20.00'da Kanal D'de!

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