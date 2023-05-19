Camdaki Kız son bölüm izle | Camdaki Kız 79. son bölümde Türkan ve Nalan'dan Hayri'ye şok baskın!

Haberin Devamı

Camdaki Kız son bölüm tek parça yayınlandı. Kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Cihangir Ceyhan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız'ın bu haftaki son bölümünde Nalan hiçbir zevkinin uymadığı Hayri'yle mutlu olduğunu anlatmaya başladı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Laz Kızı ve Hayri'nin ayrı bir yola çıkması dikkat çekti.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız son bölümde Laz Kızı’nın Hayri’nin dükkana da hayatına da girişi hızlı olur. Laz Kızı, Hayri’yi tekrar görmek isteyince Hayri, Nalan’a ve Türkan’a yalan söyler. Nalan ve Türkan’ın kebapçıya gelmesi işleri karıştıracaktır. Laz Kızı’nın ise Hayri’yi bırakmaya hiç niyeti yoktur.

Haberin Devamı

Laz Kızı Hayri'yi ilk görüşte gözüne kestirir. Hayri de Laz Kızı'ndan oldukça etkilenmiştir. Nalan ise Hayri’ye gece boyu ulaşamayınca onun için çok endişelenir ama Hayri onu bir bahaneyle yatıştırmanın yollarını arar. Nalan, Hayri’ye gece boyu ulaşamayınca onun için çok endişelenir ama Hayri onu bir bahaneyle yatıştırmayı başarır. Türkan; Hayri’den şüphelenir ama kimseye bir şey diyemez. Hayri ve Laz Kızı ilk görüşte birbirlerinden etkilenir. Hayri, gecenin sonun Laz Kızı'nı eve bırakır ve Laz Kızı Hayri'yi göndermek istemez. Hayri ve Laz Kızı ilk geceden birlikte olurlar. Hayri, o çok sevdiği Nalan'ı Laz Kızı'yla aldatır. Nalan, Hayri’ye gece boyu ulaşamayınca onun için çok endişelenir ama Hayri onu bir bahaneyle yatıştırmayı başarır. Hayri, Laz Kızı'na öyle bir vurulur ki gözü ne Türkan'ı ne de Nalan'ı görür. Nalan, Hayri'nin yalanlarına inanınca daha da telaşlanır.

Hayri, Laz Kızı'yla geçirdiği gecenin ortaya çıkmaması için Nalan ve Türkan'a yalan söyledi. Nalan, Hayri'nin yalanlarına inanırken Türkan, şüphe duymaya başladı. Türkan; Hayri’den şüphelenir ama kimseye bir şey diyemez. Türkan'ın Hayri'ye inanmaması olayların peşine düşmesinde neden olacaktır. Billur, Nalan’ın iyi olduğundan emin olmak ister ve onunla buluşur. Billur, Muzo'yla olan evliliğinde ne kadar mutlu olduğunu anlatırken, Nalan'ın hayatını sorar. Nalan ise hiçbir zevkinin uymadığı Hayri'yle mutlu olduğunu anlatmaya başlar. Nalan, Hayri'yle çok mutlu olduğunu anlatırken Billur'un yüzündeki çaresizlik belli olur.

Haberin Devamı

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



Camdaki Kız 80. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Hayri, Nalan'dan vazgeçti!

Hayri, Nalan'ı aldatmaya başlar. Nalan ise olanlardan şüphelenir ama bir şey yapamaz. Hayri gönlünü kaptırdığı Laz kızı için Nalan'dan vazgeçer. Bunu duyan Nalan adeta deliye döner. Laz kızı ise Hayri'yi ailesinden ve çocuklarından ayırıp tamamen elde etmeye çalışır.

Camdaki Kız yeni bölümüyle 18 Mayıs perşembe saat 20.00'da Kanal D'de!