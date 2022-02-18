Camdaki Kız 31. son bölüme Nalan Cana ve Sedat yüzleşmesi damga vurdu! İşte Camdaki Kız son bölümde yaşanan gelişmeler

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Camdaki Kız son bölüm tek parça ve kesintisiz yayınlandı. Kanal D ekranlarında 17 Şubat Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kız'ın 31. son bölümünde Cavit'in Gülcihan'a aşkını itiraf etmesi dikkat çekti. Cana’nın Sedat’a attığı mesajı gören Nalan'ın ikisini restoranda baş başa yakalaması ekranlara damga vururken, Nalan'ın Cana ile ne konuşacağı merak uyandırdı. Camdaki Kız 31. son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan full HD olarak seyredebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feride, Cana'ya dersini vermek için onu bodrum katına kapatır. Cana'nın Sedat'la olan ilişkisinin devam ettiğini öğrenen Feride, daha tehlikeli bir planla Cana'nın karşısına geçer. Nalan, hamileliğinin tadını çıkaramadan Sedat'la arasında oluşan uçurumu fark etmeye başlar. Sedat'ın telefonuna Cana'dan gelen mesajı gören Nalan, şüphelerinin peşini takip etmeye kararlıdır. Rafet'in tasarruf emirleri konakta fırtına estirir. Ancak, Gülcihan'ın alış veriş krizi tutunca olanlar olur.

Sedat'ın ısrarla Cana'yla görüşmeleri devam edince Nalan, Sedat'ın peşine düşer. Adil ise kızının evliliğindeki o büyük sırrı taşıyamaz. Nalan'a ihanete uğradığını anlatmak isteyen Adil, her fırsatta Feride'nin engeline takılır. Peki, Nalan Sedat ve Cana arasında neler olduğunu bu kez öğrenecek mi?

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CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Camdaki Kız oyuncuları arasında birbirinden önemli isimler yer alıyor. Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı dizide, Selma Ergeç, Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tuğrul Tülek gibi oyuncular yer alıyor.