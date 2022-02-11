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Camdaki Kız 30. son bölümde Feride'den Cana'ya şok kumpas! İşte Camdaki Kız son bölümde yaşanan gelişmeler

#Camdaki Kız#Kanal D#Dizi
Camdaki Kız 30. son bölümde Ferideden Canaya şok kumpas İşte Camdaki Kız son bölümde yaşanan gelişmeler

Camdaki Kız 30. son bölüm izle ekranı erişime açıldı. Yayınlandığı günden beri ekranlarda fırtınalar estiren Kanal D'nin fenomen dizisi Camdaki Kız'ın 10 Şubat Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde Sedat’ın tutuksuz yargılanması ile Nalan'ın bebek sevinci Koroğlu Konağı'nda sevince yol açarken, Hayri'nin Nalan'la geçirdiği zaman dikkat çekti. Alp'in Adil Bey'e Cana ve Sedat ilişkisini itiraf etmesi çarpıcı gelişmelerden olurken, Feride'nin Cana'yı bodruma kapatması ekranlara damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Camdaki Kız 30. bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

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Camdaki Kız son bölüm tek parça ve kesintisiz yayınlandı. Kanal D ekranlarında 10 Şubat Perşembe günü yayınlanan 30. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız'da bu hafta Alp'in Adil'i arayarak Cana ve Sedat'ın ilişkisi olduğunu söylemesi olayları iyice çıkmaza sürükledi. Cana'yı bodruma kapatan Feride'nin nasıl bir intikam alacağı ise merak konusu oldu. Sevilen dizinin 30. bölümünü aşağıdaki bağlantıdan full HD olarak seyredebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan, Sedat'ın saklandığı yere gider ve baba olacağın söyler. Bebek haberi Sedat’a yeniden umut verir. Rafet’in kendiyle ilgili kararından habersiz olarak eve dönen Sedat’ı bir sürpriz beklemektedir. Hayri'nin Nalan'la geçirdiği zaman oldukça kıymetlidir. Hayri, Nalan'ı konağa götürmek için yola çıkarlar. Nalan, muhabbet etmek amacıyla Hayri'ye sorular sorar. Ancak Hayri, annesini küçük yaşta kaybettiğini söyleyince büyük hüzün yaşanır. Nalan, bebeğinin ilk kontrolünde her şeyin yolunda olduğunu öğrenince rahat bir nefes alır. Feride ise Sedat'ın savcı karşısına çıkacağı haberini artık Nalan'a söyler. Nalan, aldığı bu kötü haberle yıkılır.

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Sedat, savcının karşısına çıkacağını öğrenince sinirden deliye döner. Cavit ise Koroğlu Ailesi'nin daha da kötü günler yaşamasını bekler. Diğer taraftan Sedat, onca şeyin yaşanmasına rağmen yine Cana'nın peşindedir. Ancak Feride, Sedat'a büyük bir gözdağı verir. Sedat için mahkemeden çıkacak olan karar ise herkesin tetikte beklemesine neden olur. Diğer yandan Alp'in Adil'i arayarak Cana ve Sedat'ın ilişkisi olduğunu söylemesi olayları iyice çıkmaza sokar.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Camdaki Kız oyuncuları arasında birbirinden önemli isimler yer alıyor. Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı dizide, Selma Ergeç, Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tuğrul Tülek gibi oyuncular yer alıyor.

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