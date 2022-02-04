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Camdaki Kız 29. son bölümde Nalan'dan Sedat'a bebek müjdesi! İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

#Camdaki Kız#Televizyon#Dizi
Camdaki Kız 29. son bölümde Nalandan Sedata bebek müjdesi İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

Camdaki Kız 29. son bölüm izleme ekranı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Kanal D'nin internet platformundan erişime açılan Camdaki Kız'ın 3 Şubat tarihli son bölümünde inşaatta yaşanan kazanın ardından Sedat ülkeden kaçma planları yaparken Rafet Koroğlu'nun oğlunu kurtarmak için Levent'i kurban etmek istemesi dikkat çekti. Hamile olduğunu öğrenen Nalan'ın Sedat gitmek üzereyken ona müjdeli haberi vermesi ekranlara damga vurdu. İşte, Camdaki Kız son bölüm full HD izleme ekranı ve 29. bölümde yaşananların özeti.

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Camdaki Kız son bölüm kesintisiz ve tek parça yayınlandı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı, Kanal D'nin sevilen ve ilgi gören dizisi Camdaki Kız, 3 Şubat tarihlinde 29. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. İnşaat kazasında Sedat'ın hapse gidecek olmasından dolayı Koroğlu ailesini şoke ederken, Nalan'ın hamile olduğunu öğrenen Sedat'ın ne kadar vereceği de merak konusu oldu. Camdaki Kız 29. bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sedat’ın tutuklu yargılanma ihtimalini öğrenen Nalan, gözyaşlarıyla Sedat'ın yanında oluyor. Nalan, Sedat'ın başına gelenleri öğrenince ne yapacağını şaşırıyor. Sedat'ın şehir dışına gitmesine karar veren Rafet, kimsenin Sedat'ın ne gideceğini bilmesini istemez. Nalan, Sedat'ı gözyaşlarıyla gönderir. Sedat’ın tutuklu yargılanma ihtimalini öğrenen Nalan, aynı anda hamile olduğu haberini alır. Ancak, Sedat'ın hapse girme olayının şokuyla Nalan, hamile olduğunu kimseye söyleyemez. Feride'nin sonuçları öğrenmek istemesine karşı Nalan, yine sessizliğini korur.

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Sedat'ın hapse girmemesi için evrakların başka birinin adına değiştirilmesi gerekir. Rafet, avukatın bir isim belirlemesi için kendisini kötü hissetse de birini seçecektir. Koroğlu soyadından olmayacak fakat aileye yakın bir Sedat'ın yerine hapse girecek. Rafet, kimi seçecek? Sedat, tutuklanacağını düşünerek apar topar Derviş'in mekanından ayrılmaya karar verir. Nalan ise Sedat'ın yurt dışına gideceğini öğrenince soluğu Sedat'ın yanında alıyor ve hamile olduğunu söylüyor. Sedat nasıl tepki verecek?

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Camdaki Kız’ın oyuncuları arasında; Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor.

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#Camdaki Kız#Televizyon#Dizi

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