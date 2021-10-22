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Camdaki Kız 16. son bölümde yasak aşk ifşası damga vurdu... İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

#Camdaki Kız#Kanal D#Televizyon
Camdaki Kız 16. son bölümde yasak aşk ifşası damga vurdu... İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

Camdaki Kız 16. son bölüm izle ekranı erişime açıldı. Her bölümü ile nefesleri kesen Camdaki Kız'ın 21 Ekim tarihli 16. son bölümünde Feride, Alp'in Sedat ve Cana'nın ilişkisini itiraf etmesinin ardından kurduğu akılalma planla dikkat çekti. Hayri'nin Cana ve Sedat'ı gördüğü Camdaki Kız son bölümünde Gülcihan ve Rafet’in evliliklerinin yıldönümünde ekrana yansıyan yasak aşkın görüntüleri ekranlara damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Camdaki Kız 16. son bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

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Camdaki Kız son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında her hafta perşembe akşamları sevenleri ile buluşan dizinin 16. son bölümünde nefes kesen anlar yaşandı. Camdaki Kız'da bu hafta Kızının mutluluğunu bozmamak için ihaneti saklama kararı alan Feride'nin Cana'yı tehdit etmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Cana ve Sedat'ın otoparktaki öpüşme görüntülerinin nelere neden olacağı ise yeni bölümde belli olacak. Camdaki Kız 16. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ 16. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feride, Alp'in Sedat ve Cana'nın ilişkisini itiraf etmesinin ardından Alp'i evinden uzaklaştırır. Sedat'ın Cana'yla olan ilişkisinin devam ettiğini öğrenmesi Feride'yi çileden çıkarır. Kızının mutluluğunu bozmamak için ihaneti saklama kararı alan Feride, Cana'yı dize getirmeye çalışır. Ancak Alp, boşanmaya ve ihaneti Nalan'a söylemeye kararlıdır. Cana, Alp’i susturabilmek için Feride ile iş birliği yapmak durumunda kalır. Nalan’ın aklında ise annesinin yatağının üzerinde gördüğü mektup vardır.

Cana ve Alp’in boşanma haberlerinin basında duyulması konakta gerginlik yaratırken, Nalan dışında herkes işin aslını bilmektedir. Selen, Gülcihan ve Rafet’in evliliklerinin 35’inci yıl için Gülcihan’a sürpriz olacak bir parti düzenler. Partinin sonunda ise herkesi başka bir sürpriz beklemektedir.

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

 

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#Camdaki Kız#Kanal D#Televizyon

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