Camdaki Kız sezon finali izle: Camdaki Kız 9. son bölüme Hayri'nin gelişi damga vurdu

Camdaki Kız sezon finali ile 10 Haziran Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında sevenlerinin karşısına çıktı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Camdaki Kız dizisinin 9. bölümünde Nalan ve Sedat'ın riya gibi düğünü Cana'nın gelmesi ile kabusa döndü. Cana ile düğün günü yakınlaşan Sedat izleyenleri şoke ederken, Feride'nin yardım isteyen kızına kapıyı kapatması yüreklere dokundu. Camdaki Kız sezon finalini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE (9. BÖLÜM) NELER OLDU?

Camdaki Kız 10 Haziran Perşembe akşamı yayınlanan sezon finalinde Nalan'ın içindeki korku, mutluluğuna kabus gibi çöküyor.

Feride, Cana’dan Koroğlu Ailesi'nin bütün yalanlarını öğrenince neye uğradığını şaşırır. Feride, her ne kadar bu gerçek karşısında yıkılsa da Nalan'ın mutluluğu için beklenmeyen bir karar veriyor.

Bir diğer taraftan kına gecesi ve düğün hazırlıkları devam ederken, Nalan’ın içini büyük bir korku kaplar. Feride’nin bugüne kadar erkekler hakkında kulağına fısıldadığı uyarılar, bir kabus gibi Nalan’ın zihnini ele geçirir. Muzo ise geçmişten gelen karanlık bir sırla, Sedat’ı Nalan’ı üzmemesi konusunda uyarır. Bu sır yıllar önce iki kardeşin arasında uçurumlar açmıştır.

Cana sonunda Sedat ve Nalan’ı ayıracağından eminken, büyük bir yol ayrımında olan Feride’nin fikrini kim değiştirecek? Nalan'ın düğün gecesi Sedat'ın yanından ayrılarak gözyaşları içinde Feride'nin kapısını çalması ise korkularının yanında bir de hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Gözyaşları içinde olan Nalan'ın omzuna bir el uzanır. Peki bu el kimin eli olacak, Hayri kim?

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dizinin yeni sezon tarihi henüz belli değil. Ancak eylül ayında dizilerin ekranlara dönmesinden dolayı Camdaki Kız'ın da eylülde yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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