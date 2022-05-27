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“Camdaki Kız” Perşembe’nin galibi…

#Camdaki Kız#Kanal D#Reyting
“Camdaki Kız” Perşembe’nin galibi…

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizisi Camdaki Kız, yayınlanan yeni bölümü ile yine perşembe akşamının galibi oldu. Dizinin yayınlanan 44’üncü bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre; AB kategorisinde 5.84 reyting yüzde 16.35 izlenme payı ile, ABC1 kategorisinde ise 6.19 reyting yüzde 16.20 izlenme payı alarak zirvede yer ald

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın yayınlanan yeni bölümü izleyicinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla perşembe akşamına damgasını vurdu.

 Camdaki Kız’ın bu bölümünde; Hayri’nin gideceği haberiyle yıkılan Nalan’ın duyguları açığa çıktı. Nalan’a kendini affettiremeyen Feride ise konağı terk etti. Selen’in Cavit’e ortaklık teklif ettiğini öğrenen Muzo’nun Selen’e tepkisi çok sert olurken, Gülcihan da Muzo ve Pera’nın evliliğini engellemek için son çare olarak Pervin’in kim olduğunu Muzo’ya açıkladı.

 Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D’de...

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#Camdaki Kız#Kanal D#Reyting

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