“Camdaki Kız” Perşembe’nin galibi…

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın yayınlanan yeni bölümü izleyicinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla perşembe akşamına damgasını vurdu.

Camdaki Kız’ın bu bölümünde; Hayri’nin gideceği haberiyle yıkılan Nalan’ın duyguları açığa çıktı. Nalan’a kendini affettiremeyen Feride ise konağı terk etti. Selen’in Cavit’e ortaklık teklif ettiğini öğrenen Muzo’nun Selen’e tepkisi çok sert olurken, Gülcihan da Muzo ve Pera’nın evliliğini engellemek için son çare olarak Pervin’in kim olduğunu Muzo’ya açıkladı.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D’de...