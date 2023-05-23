Camdaki Kız ekibi final yemeğinde bir araya geldi

Haberin Devamı

Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve çok ses getiren dizinin ekibi önceki akşam Madera İstanbul’da bir araya geldi.

Kanal D ve OGM Pictures’ın yöneticilerinin de yer aldığı yemekte oyuncular ve set ekibi üç sezonun yorgunluğunu birlikte attı.

Veda yemeğine Camdaki Kız’ın sevilen oyuncuları Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Selma Ergeç’in yanı sıra diğer oyuncular da katıldı.

Dizinin önceki bölümlerinde canlandırdıkları karakter ile izleyicinin beğenisini kazanan Hande Ataizi ve Nur Sürer de geceye katılan isimler arasındaydı. Başarılarını kutlayan ekip, hep beraber eğlenerek Camdaki Kız’a veda etti.

Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah KurtoğluDemirören Medya Pazarlama ve İletişim Grup Başkanı Esti PekdemirHande AtaiziAlyaEnis ArıkanDemirören TV ve Radyolar Reklam Grup Başkanı Gül Okan