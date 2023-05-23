Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Camdaki Kız ekibi final yemeğinde bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Camdaki Kız#Burcu Biricik#Feyyaz Şerifoğlu
Camdaki Kız ekibi final yemeğinde bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 16:01

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, üç sezondur reyting rekorları kıran dizisi Camdaki Kız, 82’nci bölümü ile final yapmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve çok ses getiren dizinin ekibi önceki akşam Madera İstanbul’da bir araya geldi.

Kanal D ve OGM Pictures’ın yöneticilerinin de yer aldığı yemekte oyuncular ve set ekibi üç sezonun yorgunluğunu birlikte attı.

Veda yemeğine Camdaki Kız’ın sevilen oyuncuları Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Selma Ergeç’in yanı sıra diğer oyuncular da katıldı.

Dizinin önceki bölümlerinde canlandırdıkları karakter ile izleyicinin beğenisini kazanan Hande Ataizi ve Nur Sürer de geceye katılan isimler arasındaydı. Başarılarını kutlayan ekip, hep beraber eğlenerek Camdaki Kız’a veda etti.

Camdaki Kız ekibi final yemeğinde bir araya geldi

Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu
Camdaki Kız ekibi final yemeğinde bir araya geldi

Demirören Medya Pazarlama ve İletişim Grup Başkanı Esti Pekdemir
Camdaki Kız ekibi final yemeğinde bir araya geldi

Hande Ataizi
Camdaki Kız ekibi final yemeğinde bir araya geldi

Alya
Camdaki Kız ekibi final yemeğinde bir araya geldi

Enis Arıkan
Camdaki Kız ekibi final yemeğinde bir araya geldi

Demirören TV ve Radyolar Reklam Grup Başkanı Gül Okan
Camdaki Kız ekibi final yemeğinde bir araya geldi

Feyyaz Şerifoğlu

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Camdaki Kız#Burcu Biricik#Feyyaz Şerifoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Çoğumuz bu riskin farkında bile değiliz: Güneş gözünüzü yakabilir ‘Hayatımın hatasını yaptım, sürekli göz yorgunluğu çekeceğim’

Çoğumuz bu riskin farkında bile değiliz: Güneş gözünüzü yakabilir! ‘Hayatımın hatasını yaptım, sürekli göz yorgunluğu çekeceğim’

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu?

#Eski Sevgili
Hastalıkların erken teşhisinde etkili araç: Genetik testler Kanser tanısında önemli rol oynuyor | 8 SORU 8 YANIT

Hastalıkların erken teşhisinde etkili araç: Genetik testler! Kanser tanısında önemli rol oynuyor | 8 SORU 8 YANIT

#Kanser