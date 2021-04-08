Kanal D’nin yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, dizide Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandıracak.

Camdaki Kız’ın oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Camdaki Kız çekim yerleriyle de ilgi uyandırıyor.

Camdaki Kız dizisi nerede çekiliyor?

Camdaki Kız dizisinin çekimlerinin birçoğu Beyoğlu ilçesinde ve Tarlabaşı Bulvarı civarlarında gerçekleşiyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız dizisinin ilk tanıtımının çekimleri Taksim İstiklal Caddesi’nde gerçekleşmişti.

İstanbul’un da dekor olduğu çekimde Nostaljk Tramvay’ın da görüldüğü anlar ilgi çekmişti. Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik’in yer aldığı tanıtım çekiminde, özel olarak hazırlanan cam dekor kullanıldı.

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