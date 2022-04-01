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Camdaki Kız 37. son bölümde Feride'den Nalan' şoke eden baskın! İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

#Camdaki Kız#Dizi#Televizyon
Camdaki Kız 37. son bölümde Ferideden Nalan şoke eden baskın İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

Camdaki Kız son bölüm izle ekranı, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kanal D'nin internet platformundan yayınlandı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Camdaki Kız'ın 31 Mart tarihli son bölümünde Nalan'ın bu soğuk tavırlarına katlanmaktan vazgeçen Sedat'ın yeniden Cana ile görüşmesi dikkat çekti. Hayri'yle birlikte zaman geçirmek için konaktan çıkan Nalan'ın karşısına bir anda Feride'yi görmesi ise ekranlara damga vurdu. İşte, Camdaki Kız 37. son bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşanan gelişmeler.

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Camdaki Kız 37. son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Camdaki Kız'ın son bölümünde babasından ve Feride’den korkan Sedat'ın Cana'dan uzak durmak istemesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Rafer'in Pervin'i otelde yemeğe davet etmesi Selen'in radarına takılırken, Gülcihan'ın Pervin'in kim olduğunu sorması Rafet'i iyice köşeye sıkıştırdı. Camdaki Kız 37. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan, kimsenin kendini anlamamasından yakınırken, bir tek Hayri'nin ona iyi geldiğinden artık emindir. Feride'nin baskılarına karşı duygularını yaşamayan Nalan, Billur'un sorduğu soruya nasıl cevap vereceğini bilemez. Peki Nalan, Hayri'ye aşık mı oldu? Nalan, Hayri'ye olan duygularını fark etmeye başladıktan sonra Sedat'ta iyice uzaklaşır. Sedat ise Nalan'ın bu soğuk tavırlarına artık katlanmaktan vazgeçer. Feride, duruma hemen müdahale eder ve Nalan'ın Sedat'tan özer dileyip eve çağırması söyler. Ancak Nalan, duygularından vazgeçmez ve Feride, başarısız olur. Cana, Feride'nin tehditlerini bahane ederek Sedat'ı görmeye gidiyor. Ancak Sedat, bulunduğu durumdan kurtulmak için Cana'dan uzak durur. Babasından ve Feride’den korkan Sedat, Cana’nın ısrarıyla zor anlar yaşar.

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Nalan, babasını kaybettiği günden itibaren son defa yaşadıkları eğlenceli günü unutamıyor. Hayri'yle birlikte zaman geçirmek için konaktan çıkıyor. Feride ise Nalan'a güvenmeyip peşlerine takılıyor. Nalan, bir anda Feride'nin seslenişini duyunca şoke oluyor. Feride, bu kez Nalan'ın canını nasıl yakacak?

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Camdaki Kız oyuncuları arasında birbirinden önemli isimler yer alıyor. Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı dizide, Selma Ergeç, Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tuğrul Tülek gibi oyuncular yer alıyor.

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