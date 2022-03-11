Camdaki Kız 34. son bölümde Nalan ve Hayri'yi gören Feride şoke oldu! İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

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Camdaki Kız son bölüm tek parça ve kesintisiz yayınlandı. Kanal D ekranlarında 10 Mart Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kız'ın 34. son bölümünde Nalan'ın bebeğinin düşmesi hem Koroğlu Ailesi'ni hem de İpekoğlu Ailesi'ni derinden yaraladı. Selen ve Levent'in hastanede yaptığı konuşmada Sedat'a saldıranların Alp'in adamları olduğunu öğrenen Rafet'in öfkesi ekranlara damga vururken Cana'ya ders vermek isteyen Feride'nin onu saunaya kilitlemesi de gecenin en çok konuşulan konularından oldu. Camdaki Kız 34. son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan full HD olarak seyredebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bebeğini kaybetme korkusuyla hastaneye götürülen Nalan, kötü haberi doktorundan alır. Yaşanılan kayıp, hem Koroğlu Ailesi'ni hem de İpekoğlu Ailesi'ni derinden yaralar. Nalan, gözyaşları içinde bebeğinin acısını yaşarken Feride'nin tepkisi için de ayrıca korkar. Rafet, Selen ve Levent'in hastanede yaptığı konuşmada Sedat'a saldıranların Alp'in adamları olduğunu duyar. Alp'ten hesap sormaya giden Rafet, Sedat'ın Cana'yla ilişkisinin devam ettiğini belgeleyen görüntüleri izler. Alp, bebeğin düşmesinin sorumlusu Sedat olduğunu söyleyince Rafet bir kez daha yıkılır.

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Nalan, bebeğini kaybetmenin acısıyla etrafındaki kimseden aradığı desteği bulamayınca kendisini daha da yalnız hissediyor. Nalan, kendisini anlayabilen tek kişinin Hayri olduğunu hissediyor. Tüm yaşadığı kötü olayların ardından Nalan'ın kendini iyi hissetmesi oldukça zor olur. Hayri'den hoşlanmayan Feride, onu sürekli Nalan'ın etrafında görünce daha da öfkelenir. Nalan'ın Hayri'yle samimiyet içinde olması Feride'yi son derece rahatsız eder. Ancak Nalan, annesinin uyarılarını dikkate almaz. Nalan ve Hayri'nin yakınlaşması Feride için son derece tehlikelidir. Peki Feride, bu yakınlaşmaya nasıl engel olacak?

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Camdaki Kız oyuncuları arasında birbirinden önemli isimler yer alıyor. Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı dizide, Selma Ergeç, Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tuğrul Tülek gibi oyuncular yer alıyor.