Camdaki Kız 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Camdaki Kız ilk bölümde evlilik haberi bomba etkisi yarattı

Camdaki Kız 1. bölümü ile 8 Nisan Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Camdaki Kız'ın ilk bölümünde Sedat'ın Nalan ile evlenmesinin sorunu ortadan kaldıracağını düşünen Selen'in Nalan'ı bulup getirmesi heyecan dolu anlara neden oldu. Sedat'ın babası tarafından zorla evlendirilmek istemesi dikkat çekerken, dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ekranlara damga vurdu.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Camdaki Kız 2. Bölüm Fragmanı yayında! Sedat ile evlenme hazırlığı yapan Nalan için zor günler başlıyor!

Sedat'ın Nalan ile evlenmesine karar veren aileler için çocuklarının fikirlerinin hiç önemi yoktur. Sedat Canan ile görüşmeye devam ederken Nalan ise annesinin baskılarına maruz kalmaktadır. Ne yapacağını bilemeyen Nalan için zor günler artık başlamak üzeredir.

CAMDAKİ KIZ İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, yumuşak huylu, zeki, sıcakkanlı ve dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğudur. Hayatını varlık, ilgi, alaka içinde geçirmiş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan’ın, herkesten sakladığı bir sırrı vardır…

Diğer yandan Nalan’ın çalıştığı şirketin genç veliahdı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Cana ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır. Şirketin sahibi ve Sedat’ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllarca didinip kurduğu Koroğlu imparatorluğunun itibarının, şımarık oğlu Sedat tarafından lekelenmesine izin vermeyecektir. Rafet, Sedat’ı Cana’dan ayırmak için, onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir.

Ve kader çarkı döner… Sedat ile Nalan’ın yolları kesişir. Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat’ın tek çaresi, daha önce hiç tanımadığı Nalan’la evlenmektir. Peki Sedat, Nalan’ın hayallerindeki “kurtarıcı prens” midir? Çocukluklarından yaralı olan bu ikili, kavuşup, masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?

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