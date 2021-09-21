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Camdaki Kız 12. bölüm 2. fragmanında Hayri göründü! Camdaki Kız Hayri kimdir, hikayesi ne?

#Camdaki Kız#Cihangir Ceyhan#Kanal D
Camdaki Kız 12. bölüm 2. fragmanında Hayri göründü Camdaki Kız Hayri kimdir, hikayesi ne

Camdaki Kız 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı ilk günden itibaren ekrana damgasını vuran, her bölümü çok ses getiren Kanal D'nin fenomen dizisi Camdaki Kız'ın 12. bölüm fragmanında merakla beklenen Hayri ilk kez göründü. Fragmanda otelde Rafet fenalaşırken yardıma koşan kişinin Hayri olması, hikayenin hangi yöne gideceği konusunda merak uyandırdı. Ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan'ın hayat vereceği Hayri karakterinin gerçek hikayesi de bir kez daha gündeme geldi. Peki, Camdaki Kız Hayri kimdir, hikayesi ne? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

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Camdaki Kız Hayri, dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ilk kez göründü. Aylardır Hayri karakterini kimin canlandıracağı beklenirken fragmanda Cihangir Ceyhan'ın yer alması izleyenleri meraklandırdı. Çukur dizisi ile tanınan başarılı oyuncunun fragmanda yer alan performansı sosyal medyada da gündem oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli kitabından sahneye uyarlanan Camdaki Kız'da Hayri köşkte dengeleri değiştiren ve Nalan'la aşk yaşayan karakter olarak yer alıyor. Ancak dizide Hayri'nin nasıl hikayeye yön vereceği henüz belli değil.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ GERÇEK HİKAYESİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli kitabında yer alan Hayri karakteri ilk kez Camdaki Kız’ın 12. bölümünde ortaya çıkacak. Kitaba göre, Nalan, Sedat’ın ilgisiz tavırlarından dolayı ağır bir depresyona girer. Sedat’ın babası Rafet Bey ise, gelini Nalan’a bir şoför tahsis eder. Nalan’ın yanında çalışması için işe alına Şoför Hayri, bir süre sonra, köşkte dengeleri değiştirecektir. Kocasından boşanan Nalan, evli ve 3 çocuklu Hayri ile yeni bir yola ayrımına girecektir.

Camdaki Kız 12. bölüm 2. fragmanında Hayri göründü Camdaki Kız Hayri kimdir, hikayesi ne

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CİHANGİR CEYLAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi alan Cihangir Ceyhan; ilk oyunculuk deneyimini Yusuf adlı Sinema filmi ile yaşamıştır.

İnternette yayınlanan; kadrosunda Savaş Satış, Cihangir Ceyhan, Özgür Meriç, Onur Akbay, Bertan Uçar gibi isimlerin yer aldığı Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini 4 sezon canlandırmıştır.

Başarılı oyuncu Çukur dizisine ise Azer karakteri ile dahil olmuştur. Cihangir Ceyhan son olarak Camdaki Kız dizisine Hayri karakteri ile katıldı.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Cana ve Sedat'ı yakalayan Feride, Sedat'ın üstüne yürür. Öte yandan evde de işler sarpa sarmaktadır. Rafet Nalan'ın üzerine giderken araya Muzo girer. Muzo'ya bağıran Rafet ise karısından sert bir tepki alır. Tüm bunlara Rafet'in kalbi dayanamaz. Rafet'e ne olacak?

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