Cam Tavanlar'ın Şinasi'si Ahmet Melih Yılmaz kimdir?

Ahmet Melih Yılmaz, 1989’da Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2015 yılında İstanbul'a geldi ve sürdürdüğü performans ve tiyatro çalışmalarının yanı sıra Abluka, Daha, Körfez, Gölgeler İçinde, Yeniden Leyla gibi sinema filmlerinde ve Hatırla Gönül, Çukur gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda Yeniden Leyla filmi ile 27. Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

ŞİNASİ KARAKTERİ

Elitist bir şef garson olan Şinasi, çok detaycıdır. İşine kendisini adayan biridir ve bir işe girdiğinde çok hassas olur, başaramadığında ağlayacak kadar üzülür. Birine güvenmesi, dost olması için zaman geçmesi gerekir ama belli etmemeye çalışsa da Leyla’yı sever ve ona güvenir.

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