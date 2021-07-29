Cam Tavanlar 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cam Tavanlar son bölümde Leyla restoranı dağıttı!
Cam Tavanlar son bölüm sonrası 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 28 Temmuz Çarşamba akşamı 7. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkan Cam Tavanlar'ın bu haftaki bölümünde Geçmişten gelen yanlış anlaşılmaları çözen Cem ve Leyla aşklarını doyasıya yaşamaya başlarken beklenmedik gelişme her şeyi alt üst etti. Borçlarını ödeyemeyen Leyla Haldun'un eline restoranı geçmesini hazmedemeyerek restoranın camlarını indirdi. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Cem'in yaptığı açıklama dikkat çekti. İşte, Cam Tavanlar 8. yeni bölüm fragmanından görüntüler.
Cam Tavanlar yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından yayınlandı. Show Tv ekranlarında 28 Temmuz Çarşamba akşamı yayınlanan Cam Tavanlar dizisinin 7. bölümünde Lujuria'ya gidince Asude tabelasının asıldığını gören Leyla eline aldığı taşla restoranı dağıttı. Dizinin yayınlanan 8. yeni bölüm fragmanında ise Cem'in gazetecilere haksız yere suçlandığını ve Leyla'nın görevine son verildiğini açıklaması şimdiden merak uyandırdı.
CAM TAVANLAR 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
CAM TAVANLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cam Tavanlar'ın 7. Bölümünde; Haldun'un kirli planı yüzünden borçlarını ödeyemeyen Leyla, restoranın onun eline geçmesini sindiremedi. Lujuria'ya gidince Asude tabelasının asıldığını gören Leyla eline iki taş aldı ve restoranın camlarını aşağıya indirdi.
Geçmişten gelen yanlış anlaşılma çözülüyor; Cem ve Leyla aşklarını doyasıya yaşamaya başlıyor. İki âşık, kaçırdıkları yıllara inat bulutların üzerine çıkıyor; her anları aşkla dolup taşıyor.