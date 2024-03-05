Cahit Berkay: Türkan Hanım’a hayrandım

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MESLEĞİNE DEĞER VERİR İŞİNE SAHİP ÇIKARDI

Emel Yalçın ve Sertaç Akkaya’nın sunduğu, Dream Türk TV’de yayınlanan “Müzik Evinde” programına usta müzisyen Cahit Berkay ve oyuncu Bengi Öztürk Akkaya oldu. Berkay, yıllar sonra yaptığı “Türkan Şoray’a âşıktım” itirafı sorulunca şöyle konuştu: “Türkan Şoray mesleğine çok saygı gösteren, değer veren birisiydi. Set biterdi, stüdyoya gelip film nasıl oldu diye kontrol ederdi. O dönemde ses sonradan dublaj yapılırdı. Gelir dublajı dinlerdi, beklerdi. İşine sahip çıkardı. Ben Türkan Hanım’a hayrandım. Ona o dönem kim âşık değildi ki zaten?”

AL YAZMALIM ŞARKISI 10 DAKİKADA ÇIKTI

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Cahit Berkay, kült yapım “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın müziğini nasıl bestelediğini de anlattı: “Ben gitaristim. Gitarı aldım, uğraştım olmadı. Aldım elime bağlama, olmadı. Yıllardır el değdirmedim curayı gördüm, onu aldım temizledim. 10 dakikada Al Yazmalım şarkısı çıktı.”

Beni oynayan bana benzemiyor

Cahit Berkay, “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi hakkında da konuştu: “Beni oynayan kişi bana benzemiyor. Tamam, 20’li yaşlarımı canlandırıyorlar ama sesi de benzemiyor, kendi de benzemiyor. Cem Karaca’nın filminde ben detayım zaten. Filmi izlediğimde çok ağladım. O dönemi birebir yaşadığım için net söyleyebilirim; hepsi doğru. Cem Karaca beş kez evlenmiş, filmde ikisini gösteriyor ama hepsi nasıl olsun? Hepsine 5 dakika ayırsalar, sadece evlilikleri 25 dakika yapar.”