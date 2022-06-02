Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Cahil Periler yılın dizisi oldu!

#Ferzan Özpetek#Cahil Periler#Burak Deniz
Cahil Periler yılın dizisi oldu

Ferzan Özpetek’in 2001 yılında gişe rekoru kıran “Cahil Periler” filmi, Disney İtalya kanalında 8 bölümlük dizi olarak yayınlanıyor.

Haberin Devamı

Yönetmenliğini Ferzan Özpetek’in yaptığı, İtalyan oyuncuların yanı sıra, Burak Deniz ile Serra Yılmaz’ın da rol aldığı dizi, İtalya Ulusal Sinema Gazetecileri Sendikası tarafından ‘yılın en iyi dizisi’ seçildi.

İtalya’nın en önemli gazetelerinden La Repubblica’nın, “Ferzan Özpetek büyülü dokunuşuyla perileri bu kez de beyazcama taşıdı” yorumuyla yer verdiği dizinin oyuncularından Ambra Angiolini ile Anna Ferzetti de ‘en iyi yardımcı kadın oyuncu’ dalında Nastro D’Argento ödülü kazandı.

Cahil Periler yılın dizisi oldu

Çekimleri Roma ve İstanbul’da gerçekleştirilen, “aşkın, ailenin ve arkadaşlığın bütünleşmesinden doğan yeni anlamların öyküsü” olarak tanımlanan dizide, Burak Deniz, Serra Yılmaz’ın yeğeni olan bir fotoğrafçıyı canlandırıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ferzan Özpetek#Cahil Periler#Burak Deniz

BAKMADAN GEÇME!

Bir darbe de rol arkadaşından: Asın bayrakları Johnny için

Bir darbe de rol arkadaşından: Asın bayrakları Johnny için!

#Johnny Depp
Savaşın ilk saatlerinden beri gündemden düşmüyor Yılan Adası neden bu kadar önemli

Savaşın ilk saatlerinden beri gündemden düşmüyor! Yılan Adası neden bu kadar önemli?

#Yılan Adası
Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... 'Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor'

#Kırık Kalp Sendromu

BAKMADAN GEÇME!

Bir darbe de rol arkadaşından: Asın bayrakları Johnny için

Bir darbe de rol arkadaşından: Asın bayrakları Johnny için!

#Johnny Depp
Savaşın ilk saatlerinden beri gündemden düşmüyor Yılan Adası neden bu kadar önemli

Savaşın ilk saatlerinden beri gündemden düşmüyor! Yılan Adası neden bu kadar önemli?

#Yılan Adası
Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... 'Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor'

#Kırık Kalp Sendromu