Cahil Periler yılın dizisi oldu!

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Yönetmenliğini Ferzan Özpetek’in yaptığı, İtalyan oyuncuların yanı sıra, Burak Deniz ile Serra Yılmaz’ın da rol aldığı dizi, İtalya Ulusal Sinema Gazetecileri Sendikası tarafından ‘yılın en iyi dizisi’ seçildi.

İtalya’nın en önemli gazetelerinden La Repubblica’nın, “Ferzan Özpetek büyülü dokunuşuyla perileri bu kez de beyazcama taşıdı” yorumuyla yer verdiği dizinin oyuncularından Ambra Angiolini ile Anna Ferzetti de ‘en iyi yardımcı kadın oyuncu’ dalında Nastro D’Argento ödülü kazandı.

Çekimleri Roma ve İstanbul’da gerçekleştirilen, “aşkın, ailenin ve arkadaşlığın bütünleşmesinden doğan yeni anlamların öyküsü” olarak tanımlanan dizide, Burak Deniz, Serra Yılmaz’ın yeğeni olan bir fotoğrafçıyı canlandırıyor.