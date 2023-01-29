Çağla Şıkel'in ilk aşk karesi... Nail Gönenli ile görüntülendi

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Ünlülerin avukatı olan Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açan Çağla Şıkel önceki akşam Kuruçeşme’deydi. Ünlü model ve sunucu, avukat sevgilisiyle İnari adlı mekânda eğlendi.



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Gazetecileri fark eden Şıkel ve Gönenli, tam kapıdan çıkacakken mekânın içerisine geri girdi. Mekânın başka çıkış kapısı olmadığını öğrenen yeni sevgililer, yeniden dışarı çıkmak zorunda kaldı.Çıkışta aşk sorularını yanıtlamayan çift, Nail Gönenli’nin aracına binerek oradan ayrıldı. Şıkel ve Gönenli daha sonra eğlenceye Etiler’deki başka bir mekânda devam etti.Ünlü modelin yakın çevresine Nail Gönenli ile birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını söylediği öğrenildi.

Emre Altuğ ile evliliği 2015 yılında biten Çağla Şıkel ’in boşanırken eski eşiyle oğullarının magazinsel olaylardan etkilenmemesi için yeni aşklarıyla görüntü vermemek üzere anlaştıkları iddia edilmişti.

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