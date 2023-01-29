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Çağla Şıkel'in ilk aşk karesi... Nail Gönenli ile görüntülendi

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#Çağla Şıkel#Nail Gönenli#Emre Altuğ
Çağla Şıkelin ilk aşk karesi... Nail Gönenli ile görüntülendi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 10:02

ÇAĞLA Şıkel, uzun süre sonra ilk kez bir erkek arkadaşıyla görüntülendi.

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Ünlülerin avukatı olan Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açan Çağla Şıkel önceki akşam Kuruçeşme’deydi. Ünlü model ve sunucu, avukat sevgilisiyle İnari adlı mekânda eğlendi.

Çağla Şıkelin ilk aşk karesi... Nail Gönenli ile görüntülendi


Gazetecileri fark eden Şıkel ve Gönenli, tam kapıdan çıkacakken mekânın içerisine geri girdi. Mekânın başka çıkış kapısı olmadığını öğrenen yeni sevgililer, yeniden dışarı çıkmak zorunda kaldı.
Çağla Şıkelin ilk aşk karesi... Nail Gönenli ile görüntülendi

Çıkışta aşk sorularını yanıtlamayan çift, Nail Gönenli’nin aracına binerek oradan ayrıldı. Şıkel ve Gönenli daha sonra eğlenceye Etiler’deki başka bir mekânda devam etti.
Çağla Şıkelin ilk aşk karesi... Nail Gönenli ile görüntülendi

Ünlü modelin yakın çevresine Nail Gönenli ile birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını söylediği öğrenildi.

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Çağla Şıkelin ilk aşk karesi... Nail Gönenli ile görüntülendi

Emre Altuğ ile evliliği 2015 yılında biten Çağla Şıkel’in boşanırken eski eşiyle oğullarının magazinsel olaylardan etkilenmemesi için yeni aşklarıyla görüntü vermemek üzere anlaştıkları iddia edilmişti. 

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#Çağla Şıkel#Nail Gönenli#Emre Altuğ

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