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'C Takımı' beyazperdede eğlendirecek

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#C Takımı#Vahdet Erdoğan#Barış Başar
C Takımı beyazperdede eğlendirecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 10:14

YAPIMCILIĞINI Vahdet Erdoğan’ın, yönetmenliğini Bora Onur’un yaptığı, senaryosunu Barış Başar’ın kaleme aldığı “C Takımı”, yıldız isimleri buluşturdu.

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30 yıldır arkadaş olan yedi kişinin yaşadığı maceraların anlatıldığı komedi filmin başrollerini Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt ve Turgay Tanülkü paylaşıyor.

Ekip geçen akşam yapım şirketi Greenart’ın Çekmeköy’deki ofisinde senaryo okumaları için bir araya geldi. 90’lı yıllarda lisede tanışan arkadaşların günümüzde birbirlerini koruyan bir ekip olarak anlatıldığı filmin hikâyesi okundukça, kahkahalar havada uçuştu.

Vahdet Erdoğan, “Komedinin yıldız isimlerini bir araya getirdiğimiz filmde ilk buluşma çok keyifli geçti. Oyuncu seçiminde ne kadar isabetli karar verdiğimizi hissettik. 7 Ağustos’ta İstanbul’da çekimlerimiz başlıyor. Bu enerji çekimlerde de devam edecek” dedi.

C Takımı beyazperdede eğlendirecek

 

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#C Takımı#Vahdet Erdoğan#Barış Başar

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