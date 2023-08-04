'C Takımı' beyazperdede eğlendirecek

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30 yıldır arkadaş olan yedi kişinin yaşadığı maceraların anlatıldığı komedi filmin başrollerini Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt ve Turgay Tanülkü paylaşıyor.

Ekip geçen akşam yapım şirketi Greenart’ın Çekmeköy’deki ofisinde senaryo okumaları için bir araya geldi. 90’lı yıllarda lisede tanışan arkadaşların günümüzde birbirlerini koruyan bir ekip olarak anlatıldığı filmin hikâyesi okundukça, kahkahalar havada uçuştu.

Vahdet Erdoğan, “Komedinin yıldız isimlerini bir araya getirdiğimiz filmde ilk buluşma çok keyifli geçti. Oyuncu seçiminde ne kadar isabetli karar verdiğimizi hissettik. 7 Ağustos’ta İstanbul’da çekimlerimiz başlıyor. Bu enerji çekimlerde de devam edecek” dedi.