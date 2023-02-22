Büyük sır yıllar sonra ortaya çıktı... Zeynep gerçeği öğrendi!

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Dizinin yeni bölümünde

Melek'in planı ile Ozan ile Sitare'nin konuşmasını duyan Zeynep, büyük hayal kırıklığına uğradı. Annesinin boşluğunu Sitare ile dolduran Zeynep, ondan bunca zamandır kandırılmış olmanın hesabını sordu.

Halasının baskılarına dayanamayarak Ozan ile nişanlanmayı kabul eden Zeynep'in gecesi bir anda kabusa dönerken, Zeynep'i ortamdan uzaklaştırmaya çalışan Melek, onu baba evine götürdü. İkilinin sohbeti ev halkının dönüşü ie yarım kaldı.

Melek'i yaka paça evden göndermeye çalışan Türkan, Ozan ve Sitare'nin sevgili olduğunu öğrendi.

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Senin başka çaren yok Zeynep!

Türkan, Sitare ve Ozan arasındaki yasak aşkı öğrenmesine rağmen Zeynep'e evlilik konusunda baskı yapmaya devam etti.

Müjgan'ın aslında Melek olduğunu öğrenen Doruk, soluğu onun evinde aldı. Öfkeden deliye dönen Doruk, Melek'ten hesap sordu.

Senin kızın sığıntı olduğu evde 5 yaşındaki babasıyla ne yaşıyor farkında mısın?

Doruk'un sözlerine daha fazla dayanamayan Melek, kendisini kurtarmak için yeni bir planın fitilini ateşledi.

Doruk ile yakınlaşmasına Sitare'nin sebep olduğunu söyleyen Melek, Zeynep'e gerçekleri anlatabilmek için zaman istedi.

Daha fazla zaman kaybetmeden kızına annelik yapacaksın!

Melek'ten duyduklarından sonra Sitare'nin yanına giden Doruk; ona sevdiği kadın ile arasına girmesinin hesabını soracağını söyledi.

Hamile olması halinde Ozan ile evlenmekten başka çaresinin kalmayacağını düşünen Zeynep, Melek'in ısrarıyla doktora gitti. Doktor, Zeynep'e yaşadıklarının psikolojik olduğunu ve hamile olmadığını söyledi...

Melek'e karşı elinin zayıfladığını hisseden Sitare, Kadir'i ve Fevzi'yi kendi tarafında tutmaya çalıştı.

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Zeynep'i elinde tutmak için ona birlikte olduklarını söyleyen Ozan'ın yalanı ortaya çıktı. Gerçeği doktorun ağzından duyan Zeynep, ajansa gidip Ozan ile yüzleşti ve yüzüğü attı.

Ajanstan sinirle çıkan Zeynep; babası, dedesi ve halasına hem işi hem de Ozan'ı bıraktığını söyledi.

Kendine yeni bir iş arayan Zeynep, Melek'in ısrarı ile borcunu ödemek içins on kez Ozan ile aynı projede yer almayı kabul etti.

Bu benim son işim. Proje biter bitmez yüzük çöpte. Uygun bir hikaye uydurursunuz artık, ne de olsa uydurmak sizin işiniz...

Sitare'yi bitirmeyi kafasına koyan Melek, Zeynep'in transferi için rakip ajanslarla görüşmelere başladı.

Eniştesinin kendisini almaya geleceğini düşünen Zeynep, karşısında Doruk'u görünce şoke oldu. İki eski aşık günler sonra ilk kez baş başa kaldı.

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Kandırılmasına müsade ettiği için Doruk'a kızan Zeynep, Sitare'nin onları ayırmak için yaptıklarını öğrendi. Müjgan ile yaşadıklarının pişmanlığı altında ezilen Doruk, Zeynep'e karşılık veremedi.

Melek'i zor duruma düşürmeye çalışan Sitare; Ozan ve Zeynep'in kavgasını internete sızdırdı.

Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Zeynep, Ozan ile devam ettirdiği sahte ilişkisini bitirdi.

Zeynep'in videosu,mahalleye de bomba gibi düştü. Esnafın kendisiyle dalga geçtiğini söyleyen Fatma, Zeynep ve ailesini evden kovdu.

Sitare, Ozan'a internete görüntüleri sızdıran kişinin kendisi olduğunu itiraf ederken, Müjgan'ın gerçekte kim olduğunu da anlattı. Ozan bu durumu bir kez daha Doruk'a karşı koz olarak kullandı.

Dizinin final sahnesinde,

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Sitare, Kadir ile konuşarak onu Zeynep'e gerçeği söylemesi konusunda ikna etti.



Zeynep babasından Müjgan diye bildiği kişinin aslında yılar önce onu terk eden annesi Melek olduğunu öğrendi...