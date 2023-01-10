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Büyük sÄ±r ortaya çÄ±ktÄ±... Rüçhan ve Türkan her ÅŸeyi öÄŸrendi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Üç KÄ±z KardeÅŸ#Kanal D#Üç KÄ±z KardeÅŸ 34. Bölüm
OluÅŸturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 23:51

Ä°clal AydÄ±n'Ä±n aynÄ± adlÄ± romanÄ±ndan uyarlanan 'ÃœÃ§ KÄ±z KardeÅŸ' yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile ekranlara geldi. Kanal D'nin iddialÄ± dizileri arasÄ±nda yerini alan; Ã–zgÃ¼ Kaya, Berker GÃ¼ven, Veda Yurtsever, Ä°clal AydÄ±n, Reha Ã–zcan, Almila Ada ve Melisa BerberoÄŸlu'nu kadrosunda buluÅŸturan dizinin 34. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde RÃ¼Ã§han ve TÃ¼rkan, birinci aÄŸÄ±zdan Mustafa'nÄ±n Ã–zer'in oÄŸlu olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi.

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Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

TÃ¼rkan ve Mustafa'nÄ±n konuÅŸmalarÄ±nÄ± duyan Somer, kardeÅŸine saldÄ±rdÄ±. Ä°ki kardeÅŸ yumruk yumruÄŸa kavga ederken, onlarÄ± ayÄ±rmak Ã–zer'e dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã–zer, yaralanan Mustafa'yÄ± hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

SOMER, TÃœRKAN Ä°Ã‡Ä°N MUSTAFA'YI DÃ–VDÃœ - Ä°ZLEMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

BÃ¼yÃ¼k sÄ±r ortaya Ã§Ä±ktÄ±... RÃ¼Ã§han ve TÃ¼rkan her ÅŸeyi Ã¶ÄŸrendi

TÃ¼rkan ve Mustafa'nÄ±n daha Ã¶nceden tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Somer, sinir krizi geÃ§irdi.

RÃ¼Ã§han'Ä±n Ã§alÄ±ÅŸma odasÄ±na giden TÃ¼rkan, masanÄ±n Ã¼zerindeki fotoÄŸraflarÄ± gÃ¶rdÃ¼. Sevilay ve Ã–zer'in samimi halleri TÃ¼rkan'Ä± rahatsÄ±z etti.

BÃ¼yÃ¼k sÄ±r ortaya Ã§Ä±ktÄ±... RÃ¼Ã§han ve TÃ¼rkan her ÅŸeyi Ã¶ÄŸrendi

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Serdar ve Fatih'in kavgasÄ±na ÅŸahit olan DÃ¶nÃ¼ÅŸ, babasÄ±nÄ± ve kardeÅŸini korumak iÃ§in amcasÄ±na yardÄ±m edeceÄŸini sÃ¶yledi.

Eve kadar DÃ¶nÃ¼ÅŸ'Ã¼n peÅŸinden giden Serdar, onu bu kararÄ±ndan vazgeÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â 

'KARDEÅžÄ°M Ä°Ã‡Ä°N BUNU YAPMAK ZORUNDAYIM' - Ä°ZLEMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

Bunu kimseye söylemeyeceksin. Söz ver Serdar! EÄŸer söylersen beni kaybedersin...

TÃ¼rkan, Derya'yÄ± arayarak onu bir daha Mustafa ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmemesi konusunda uyardÄ±.

BÃ¼yÃ¼k sÄ±r ortaya Ã§Ä±ktÄ±... RÃ¼Ã§han ve TÃ¼rkan her ÅŸeyi Ã¶ÄŸrendi

Somer, malikaneye dÃ¶nen babasÄ±nÄ± kapÄ±da karÅŸÄ±ladÄ±. Baba oÄŸulun tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± duyan RÃ¼Ã§han, Mustafa'nÄ±n Ã–zer'in oÄŸlu olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi.

RÃ¼Ã§han'Ä±n kendisine uzattÄ±ÄŸÄ± protokole imza atan Ã–zer, evden ayrÄ±lmaya karar verdi. RÃ¼Ã§han ise tehditleri ile onu evde tutmayÄ± baÅŸardÄ±.

Benim sabrÄ±mla ayakta kaldÄ± bu ev. Benim gözyaÅŸÄ±mla ödendi bedeli. Beni hasret bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±n her ÅŸeye, ÅŸimdi sen hasret kalacaksÄ±n

Mustafa'nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶ren Sevilay, ona neler olduÄŸunu sordu. Somer ile kavga ettiÄŸini sÃ¶yleyen Mustafa, 'bana sadece babam inandÄ±' diyerek aÄŸlamaya baÅŸladÄ±.

BÃ¼yÃ¼k sÄ±r ortaya Ã§Ä±ktÄ±... RÃ¼Ã§han ve TÃ¼rkan her ÅŸeyi Ã¶ÄŸrendi

Derya, kardeÅŸini donÃ¶r olmamasÄ± iÃ§in ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. DÃ¶nÃ¼ÅŸ ise bir kez daha kararlÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.Â 

Korman Malikanesi'nde yaÅŸanan gerilimin ardÄ±ndan TÃ¼rkan, konuÅŸmak iÃ§in Sevilay'Ä±n evine gitti.

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TÃœRKAN, RÃœÃ‡HAN Ä°LE YÃœZLEÅžTÄ° - Ä°ZLEMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

BÃ¼yÃ¼k sÄ±r ortaya Ã§Ä±ktÄ±... RÃ¼Ã§han ve TÃ¼rkan her ÅŸeyi Ã¶ÄŸrendi

Sevilay, geÃ§miÅŸin bÃ¼tÃ¼n sÄ±rlarÄ±nÄ± TÃ¼rkan'a anlattÄ±. RÃ¼Ã§han'Ä±n ardÄ±ndan TÃ¼rkan da Mustafa ve Somer'in kardeÅŸ olduklarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendi.

TÃ¼rkan eve dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde olup biteni Somer ile konuÅŸtu. TÃ¼rkan ona, 'Mustafa ile kardeÅŸ olduÄŸunuzu biliyorum' dedi.

KapÄ±yÄ± dinleyen RÃ¼Ã§han, oÄŸlu ve gelini arasÄ±ndaki konuÅŸmayÄ± duydu.

DÃ¶nÃ¼ÅŸ ve Derya'nÄ±n hareketlerinden ÅŸÃ¼phelenen Nesrin, kendisinden saklananlarÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Serdar ile buluÅŸtu.

BÃ¼yÃ¼k sÄ±r ortaya Ã§Ä±ktÄ±... RÃ¼Ã§han ve TÃ¼rkan her ÅŸeyi Ã¶ÄŸrendi

Mustafa ve annesini AyvalÄ±k'tan gÃ¶ndermeye kararlÄ± olan Somer, avukatÄ±ndan yardÄ±m istedi.

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EÅŸini sakinleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸan TÃ¼rkan, Somer'den Mine'ye konak yerine kÃ¼Ã§Ã¼k bir ev almasÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Sahilde Nesrin ile buluÅŸan Serdar, ona DÃ¶nÃ¼ÅŸ'Ã¼n donÃ¶r olmaya karar verdiÄŸinden bahsetti. KÄ±zÄ±nÄ±n kararÄ±nÄ± duyan Nesrin 'DÃ¶nÃ¼ÅŸ bunu yapamaz, saÄŸlÄ±ÄŸÄ± izin vermez' dedi.

NESRÄ°N, DÃ–NÃœÅž'ÃœN DONÃ–R OLACAÄžINI Ã–ÄžRENDÄ° - Ä°ZLEMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

BÃ¼yÃ¼k sÄ±r ortaya Ã§Ä±ktÄ±... RÃ¼Ã§han ve TÃ¼rkan her ÅŸeyi Ã¶ÄŸrendi

Ben o ikisinin baÅŸ baÅŸa verip konuÅŸmasÄ±ndan tahmin ediyordum...

Â SadÄ±k ve Nesrin, donÃ¶r olma konusunda DÃ¶nÃ¼ÅŸ ile konuÅŸtu. Nesrin, DÃ¶nÃ¼ÅŸ'e Ã§ocukken geÃ§irdiÄŸi hastalÄ±klarÄ±nÄ± anlatarak 'Sen donÃ¶r olamazsÄ±n' dedi.DÃ¶nÃ¼ÅŸ ise sert bir ÅŸekilde kararÄ±ndan vazgeÃ§meyeceÄŸini sÃ¶yledi.

BÃ¼yÃ¼k sÄ±r ortaya Ã§Ä±ktÄ±... RÃ¼Ã§han ve TÃ¼rkan her ÅŸeyi Ã¶ÄŸrendi

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Serdar'Ä±n yüzüne bir daha bakmayacaÄŸÄ±m. 'EÄŸer birine söylersen beni kaybedersin' demiÅŸtim, demek ki göze almÄ±ÅŸ... 

Nesrin'in en bÃ¼yÃ¼k korkularÄ±ndan biri DÃ¶nÃ¼ÅŸ'Ã¼n tetkikler sÄ±rasÄ±nda hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmesi ve kayÄ±tlardaki gerÃ§ek annesinin adÄ±nÄ± gÃ¶rmesiydi...

Somer, kÄ±zÄ± Kiraz'Ä±n rahat bir ÅŸekile bÃ¼yÃ¼mesi iÃ§in Mine'nin istediÄŸi konaÄŸÄ± almaya karar verdi.Â 

TÃ¼m uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen, DÃ¶nÃ¼ÅŸ'Ã¼n hastaneye gitmek iÃ§in hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren SadÄ±k, onu odasÄ±na kilitledi.Â 

SADIK, DÃ–NÃœÅž'Ãœ ODAYA KÄ°LÄ°TLEDÄ° - Ä°ZLEMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

Balkondan Fatih'in kendisini almak iÃ§in eve geldiÄŸini gÃ¶ren DÃ¶nÃ¼ÅŸ, ondan yardÄ±m istedi.

DÃ¶nÃ¼ÅŸ, anesini ve kardeÅŸini ardÄ±nda bÄ±rakarak amcasÄ± sandÄ±ÄŸÄ± Ã¶z babasÄ± ile hastanenin yolunu tuttu.Â 

BÃ¼yÃ¼k sÄ±r ortaya Ã§Ä±ktÄ±... RÃ¼Ã§han ve TÃ¼rkan her ÅŸeyi Ã¶ÄŸrendi

Nesrin, TÃ¼rkan'a Sevilay ile ortaklÄ±ÄŸÄ±na son vermesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi ve 'RÃ¼Ã§han HanÄ±m bana her ÅŸeyi anlattÄ±' dedi.

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RÃ¼Ã§han tarafÄ±ndan Sevilay'a karÅŸÄ± kullanÄ±lmak TÃ¼rkan'Ä± sinirlendirdi.

Ã–zer, Sevilay ve Mustafa'yÄ± korumak iÃ§in ÅŸirket hisselerini RÃ¼Ã§han'a devretti.

Dizinin final sahnesinde;

PlanlarÄ±nÄ± adÄ±m adÄ±m uygulayan RÃ¼Ã§han, son hamle olarak TÃ¼rkan'dan Sevilay ile ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± bitirmesini istedi. TÃ¼rkan ise sÃ¶zleri ile RÃ¼Ã§han'a meydan okudu.Â 

"Buna siz karar veremezsiniz Ã§Ã¼nkÃ¼ adil savaÅŸamÄ±yorsunuz. KurduÄŸunuz tuzaklarla istediÄŸinizi elde ettiniz ama buraya kadar. Ben sizin kuklanÄ±z deÄŸilim. Sevilay Abla ile ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ± bitirmeyeceÄŸim."Â 

TÃœRKAN, RÃœÃ‡HAN'A MEYDAN OKUDU - Ä°ZLEMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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BÃ¼yÃ¼k sÄ±r ortaya Ã§Ä±ktÄ±... RÃ¼Ã§han ve TÃ¼rkan her ÅŸeyi Ã¶ÄŸrendi

ÃœÃ‡ KIZ KARDEÅž'Ä°N 35. BÃ–LÃœM FRAGMANINI Ä°ZLEMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINÂ 

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