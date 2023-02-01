Büyük aşkta sona mı gelindi? 'Biz bu evliliği fazla zorladık, sevmek yetmiyormuş'

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Dizinin yeni bölümünde;

Somer, Türkan’ın Sevilay’la ilgili gerçeği bilerek sakladığını düşünerek, öfkesine yenildi ve telafisi olmayan sözler söyledi. Somer, soluğu Mine ile Kiraz'ın yanında aldı.

SOMER'İN TÜRKAN'A OLAN GÜVENİ YIKILDI- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Mide bulantıları nedeniyle zor günler yaşayan Türkan, olup bitene anlam veremezken Ayla ona hamilelik ihtimalini hatırlattı.

Oğlu ve gelini arasındaki krizi fırsata çeviren Rüçhan, hissettirmeden Somer’i Türkan’a karşı doldurmaya devam etti.

RÜÇHAN, SOMER'İ KENDİ SAFINA ÇEKTİ- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Somer'i beklerken uyuya kalan Türkan, uyandığında onu koltukta yatarken buldu.

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Türkan uyandığında Somer'e eve kaçta geldiğini sordu ancak beklemediği bir karşılık aldı.

Bu benim kabul edebileceğim bir şey değil Somer!

Feride'den Derya ile Mustafa'nın sevgili olduklarını öğrenen Nesrin, Sevilay'ın evine giderek anne oğul ile konuştu.

NESRİN'DEN MUSTAFA'YA GÖZDAĞI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sen iyi bir delikanlısın ama siz Derya ile birbirinize uygun değilsiniz. O yüzden görüşmeye bir an önce son vermenizi istiyorum.

Nesrin, Sevilay'ın evinden çıkarken Türkan ile karşılaştı. Anne kız istenmeyen ortaklık yüzünden bir kez daha karşı karşıya geldi.

Türkan, Sevilay ile konuşarak ortaklığı bitirme kararı aldı. Mustafa borçlara ortak olacağını söyleyen Türkan'a karşı çıktı.

Borç bizim borcumuz. Kimseye ihtiyacımız yok!

Rüçhan'a karşı dik durmaya çalışan Sevilay'a savaş için yeni bir cephe daha açıldı: Eski eş!

Kız isteme töreni öncesi Ayla ile alışverişe çıkan Türkan, kaza yaptı. Olanları Ayla'nın telefonuyla öğrenen Somer panikle soluğu Türkan'ın yanında aldı

Feride'nin Serdar'dan hoşlanması Dönüş'ü rahatsız etse de; kuzenine gerçekleri anlatmak yerine onlara sürpriz bir buluşma ayarladı.

Gün boyunca Derya'nın telefonlarına yanıt vermeyen Mustafa, ilk fırsatta sevgilisinin yanına koştu.

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MUSTAFA, DERYA'DAN AYRILMAK İSTEDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Derya'ya 'bir daha görüşmeyelim' diyen Mustafa, sebep olarak Nesrin ile yaptığı konuşmayı gösterdi.

Ben senden ayrı kalmak istemiyorum Derya!

İrfan, annesi, Sadık ve Nesrin ile birlikte Ayla'yı istemek için Korman Malikanesi'ne gitti.

İrfan'ın Ayla'yı annesine Rüçhan'ın yeğeni olarak tanıtması soğuk rüzgarlara neden oldu.

Bugün yaptığın işten utanan, yarın giydiğin elbiseden utanır... Bugün anasına karşı senin arkanda duramayacaksa yarın hayır bekleme ondan...

Türkan, kimseye söylemeden gebelik testi için hastaneye gitti. Sabırsızlıkla sonuçları bekleyen Türkan, hamile olduğunu öğrendi.

TÜRKAN HAMİLE - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kiraz'ı ziyaret için Mine'nin evine giden Somer, onu kişisel gelişimi uzmanı ile başbaşa bulunca durumdan rahatsız oldu.

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MİNE, KÜLLERİNDEN DOĞUYOR- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Şirkete yüksek bir fatura çıkaran MK Lojistik'in yetkilisi ile toplantı planlayan Rüçhan, karşısında Mustafa'yı görünce şoke oldu.

Telefonla konuşarak evden çıkan Özer Bey, feci şekilde dövülerek evinin önüne bırakıldı.

ÖZER'İ KİM BU HALE GETİRDİ- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Eve döndüğü sırada annesi ile eşi arasındaki konuşmaya şahit olan Somer, duydukları karşısında şoke oldu.

Annesini sakinleştirdikten sonra Türkan ile konuşmak için odaya çıkan Somer, ayrılık kararının sinyallerini verdi.

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Biz bu evliliği fazla zorladık, sevmek yetmiyormuş...

Elinde tahlil sonucu ile kalakalan Türkan, Somer'e müjdeli haberi veremedi.