Burhan Aykurt cinayetinde son durum: Burhan Aykurt'u kim öldürdü? Burhan Akyurt'un abisi Mahmut Aykurt'a ne oldu?

Müge Anlı programının bu sezon en çok konuşulan olayı Burhan Aykurt cinayetiydi. İlk başta kaybolduğu iddiasıyla aranan Burhan Aykurt'un dosyası daha sonra cinayete döndü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Burhan Aykurt cinayeti ve hakkında pek çok iddia bulunan, itirafıyla şok etkisi yaratan abi Mahmut Aykurt'un akıbeti yeniden gündeme geldi. İşte Burhan Aykurt cinayetiyle ilgili kısa bir özet ve son durum...

Özel şirkette dağıtım elamanı olarak çalışırken, ‘İzmir'e gidiyorum' dedikten sonra ortadan kaybolan ve ardından kız kaçırdığına dair bir mektup bırakan 35 yaşındaki Burhan Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt, Müge Anlı’nın Tatlı Sert programına çıkmıştı.

Abi Mahmur Aykurt'un gizemli bir kişi tarafından yolunun kesildiğini ve bu kişinin “Kardeşini öldürüp attık” dediğini iddia etmesi kafalarda şüphe bıraktı.

MAHMUT AYKURT'TAN HERKESİ ŞAŞIRTAN İTİRAF

Müge Anlı’nın ısrarları üzerine daha fazla dayanamayan Mahmut Aykurt; 'yolumu kesen araç hikayesini ben uydurdum' diyerek gerçekleri itiraf etti. Bunları olayın çabuk çözülmesi için yaptığını söyleyen Aykurt'un ısrarla İnlice'nin aranmasını talep etmesi ise soru işaretlerine neden oldu.

CESEDİ 15 AY SONRA BULUNDU

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Burhan Aykurt 15 ay sonra ölü bulundu. 29 Kasım 2019 tarihinden beri kayıptı. Ağabeyinin işaret ettiği yerin 25 km uzağında bir çoban tarafından bulunan cesedin, sarp kayalık olan bölgeye nasıl götürüldüğü merak konusu. Ağabeyi Mahmut Aykurt'un verdiği İnlice Mevki ise tamamen uydurmaca olduğu, ölü bulunduğu bölgeye 25 Km uzaklıkta olduğu saptandı.

MAHMUT AYKURT SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ölü bulunan Burhan Aykurt'un ağabeyi Mahmut, Müge Anlı'da canlı yayına bağlandı. Müge Anlı, Burhan'a "Neden kardeşinin ölü mü diri mi olduğunu bilmeden, kardeşimi siyah çantanın sapıyla öldürüldüğü yalanını söylediği" soruldu. Mahmut'un sürekli kendisini yayında suçlu gösterildiğini iddia etmesi üzerine Müge Anlı, canlı yayında sinirlendi. Kayıtların ortada olduğunu ve Mahmut'un yalanları kendisi attığını ve bu durumun bu hale geldiğinin altını çizdi. Mahmut Bey ısrarla aynı şeyi tekrar ettiği için gerginlik çıktı ve Mahmut Aykurt açıklama yapmayı bırakıp gitti.