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Burcu Özberk Kraliçe ile ekrana dönmeye hazırlanıyor

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#Burcu Özberk#Kraliçe#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 11:15

Kanal D’nin, yapımını Mednova’nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen “Queen Sugar” dizisinden uyarlanan, başrollerini Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci ve Özgün Karaman’ın paylaştığı yeni dizisi “Kraliçe” 22 Mart Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak.

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Dizide Deniz karakterine hayat verecek olan oyuncu Burcu Özberk yeni dizisi hakkında şunları söyledi: “Çok heyecanlıyım çünkü çok güçlü ve çok güzel bir dizi olacak. Okuduğumda duyduğum heyecanı anlatamam. Deniz kendisini ailesine adamış güçlü bir kadın. Kendisini ailesine adamış dedim ama aslında kendine de ait bir hayatı var ve bunu bir dengeye oturtmuş. Kocasının hayatını da çok güzel yorumluyor. Bir taraftan da babası var, çiftlik var, orayı da dengede tutuyor. Biz Kraliçe’de bu güzel ailenin dağılmasını sonrasında ise yeniden bir araya gelmesini göreceğiz. Bende Deniz’in o dimdik duruşuyla hayatla mücadelesini yansıtmaya çalışacağım.” dedi.

Deniz karakterinin çok ilgisini çektiğine değinen Özberk: “Deniz’in bu kadar gerçek olması beni çok etkiledi. Çok heyecanlandırdı. Bizim kadınlarımızda çalışır, akşam gelir yemeğini yapar, çocuğun da hayatını düşünür, eşinin hayatını da yön verir. Bende Deniz gibi aileme çok düşkünümdür. Hep onların hayatında olmaya, onlara bir şekilde dokunmaya çalışırım ve bağlarımız çok kuvvetlidir.” şeklinde ifade etti.

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Burcu Özberk Kraliçe ile ekrana dönmeye hazırlanıyor

Yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konu alan “Kraliçe” 22 Mart Çarşamba akşamı Kanal D’de…

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#Burcu Özberk#Kraliçe#Kanal D

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