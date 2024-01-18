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Burcu Biricik'ten güzel haber geldi! '3.5 aylık hamileyim'

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#Burcu Biricik#Emre Yetkin#Bebek
Burcu Biricikten güzel haber geldi 3.5 aylık hamileyim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 12:37

2016 yılında Emre Yetkin ile nikah masasına oturan oyuncu Burcu Biricik, 3,5 aylık hamile olduğunu duyurdu. Oyuncunun bir kız bebeği olacak.

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Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Burcu Biricik, 2016 yılında Emre Yetkin ile dünyaevine girmişti. Evliliğini gözlerden uzak sürdüren oyuncu, 3,5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi.

Burcu Biricikten güzel haber geldi 3.5 aylık hamileyim

"KIZIMIZ OLACAK"

Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, "Evde olmak ve dinlenmek huzur getirdi. Bir süre daha evdeyim, acelem yok. Hamileyim, bebitomuzu bekliyoruz bir süredir. 3,5 aylık oldu ve bir kızımız geliyor" dedi.

Oyuncu bebeğinin isminin henüz belli olmadığını da söyledi.

Güzel oyuncu Burcu Biricik, en son Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Camdaki Kız' dizisin 'Nalan' karakterine hayat vermişti'

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#Burcu Biricik#Emre Yetkin#Bebek

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